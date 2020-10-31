Bu hafta ne yapsak?

ARTWEEKS@AKARETLER BAŞLADI



Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleri ile bir araya getiren Artweeks@Akaretler başladı. Bu yıl 4. kez düzenlenen Artweeks@Akaretler 8 Kasım’a kadar Akaretler Sıraevler’in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında, birbirinden özel eserleri ağırlayacak.

NİPPON PAİNT’TEN SANATA DESTEK



Nippon Paint’in ‘katkı sağlayan kuruluş’ desteğiyle farklı formatları bir araya getiren 5. İstanbul Tasarım Bienali, 15 Kasım’a kadar devam ediyor. Bienal bu sene, sergiler, kamusal alanda yer alan açık hava yerleştirmeleri ve dijital video serileri olmak üzere üç farklı formatta izleyicilerle buluşuyor.

İYİ ŞANSLAR, MECİDİYEKÖY STÜDYO SAHNE’SİNDE



‘Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal)’de oyuncu olarak seyircilerin karşısına çıkan Okday Korunan yazıp yönettiği ‘İyi Şanslar’ oyunu ile koca dünyada bir nokta haline dönüştürülen insanın varoluşsal meselelerini sorguluyor. Oyunda Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Güney Tinin rol alıyor. İyi Şanslar, 1 Kasım’da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de izlenebilir.

MELİKE ŞAHİN SEVENLERİYLE BULUŞACAK



Alternatif müziğin güçlü ismi Melike Şahin, 6 Kasım akşamı saat 19.30’da İzmit Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak.

SERTAB’IN ŞARKILARI BU MÜZİKALDE



Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganıyla yola çıkan ve eşsiz ekip arkadaşlarının varlıkları ile ortak bir hayale dönüşen nefes kesen müzik ziyafeti “Sertab’ın Müzikali”, KerkiSolfej Organizasyonu ile 7 Kasım Cumartesi akşamı Congressium Ankara’da sizlerle.

DOĞU DEMİRKOL İLE KAHKAHA TUFANI



Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği stand - up gösterisine yeni hikayeler ekleyerek yeniden başlıyor. Demirkol, 7 Kasım akşamı saat 20.30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde size kahkaha attırmaya geliyor.