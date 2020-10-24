Bu hafta ne yapsak?

‘BİR DE BURADAN BAK’ SERGİSİ KALYON KÜLTÜR’DE



Kalyon Kültür’ün Her Yerde Sanat Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği yeni sergisi Bir De Buradan Bak, 30 Ekim Cuma günü Nişantaşı Taş Konak’taki Kalyon Kültür binasında açılıyor. Sergi, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor. Sergi, 3 Ocak 2021’e kadar, Pazartesi hariç her gün 11:00-19:00 saatleri arasında Kalyon Kültür’de gezilebilir.

“KERKİSOLFEJ İZMİR KONSERLERİ BAŞLIYOR”



Türkiye’nin birçok şehrinde konser etkinliği düzenleyen KerkiSolfej, İzmir Arena’da ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. İzmir Arena’da Koray Avcı ile başlayacak konserler, Duman ve Mabel Matiz ile devam edecek.

FATMA TURGUT’TAN MÜZİK ZİYAFETİ



İlk solo albümüyle en güçlü kadın şarkıcı da dahil birçok ödül kazanan Fatma Turgut, sahne ekibiyle birlikte dinlemeye alıştığımız şarkılarının akustik düzenlemeleriyle 31 Ekim akşamı saat 20.00’de Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde sevenlerinin karşısına çıkacak.

‘NOTRE DAME’ MÜZİKALİ TRUMP SAHNE’DE



Victor Hugo’nun ölümsüz eseri ‘Notre Dame’in Kamburu Müzikali’, bugün 20.30 ve yarın saat 18:00’de Trump Sahne’de izleyicisiyle buluşacak. Oyunda çirkin ve kambur bir kilise zangocu olan Quasimodo, Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo ve krala bağlı komutan Phoebus’un çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkları anlatılıyor.

FİŞEKHANE’DE SİNEMA KEYFİ



Sinema severlerin sabırsızlıkla beklediği bağımsız filmleri yıl boyunca izleme fırsatı sunan Başka Sinema, sinemanın son dönem filmlerinin yanı sıra, tarihe geçmiş filmleri de Fişekhane’nin tarihi atmosferinde izleyicisiyle buluşturuyor. 28 Ekim’de Radyoaktif, 30 Ekim’de 8 Buçuk, 31 Ekim’de ise Peninsula, izleyicisini bekliyor.