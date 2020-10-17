Bu hafta ne yapsak?

KİBARLIK BUDALASI AÇIKHAVADA



Başrolünü Haldun Dormen’in oynadığı Moliere’in ölümsüz eseri Kibarlık Budalası, 9. yılında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Oyun, 21 Ekim Çarşamba akşamı saat 21.00’de Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicisiyle buluşacak.

SUZAN KARDEŞ’TEN SOSYAL MESAFELİ EĞLENCE!



Suzan Kardeş, 23 Ekim Cuma akşamı Dalmaz Center Belvü Müzikhol sahnesinde ve 24 Ekim Cumartesi akşamı Çorlu Leb-i Derya Restaurant’ta sevenleriyle buluşacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenecek olan konserlerde sanatçı, geniş repertuvarı ve enerji dolu sahnesini dinleyiciler ile buluşturacak.

ŞOFÖR NEBAHAT İZLEYİCİSİNİ BEKLİYOR



‘“Aksaray, Aksaray, Aksaray” diye seslenir şoför milleti. Kimi gün işler kesat, bazen de teknesi bol ekmeğin. İşte Sipsi Vedat, Farozlu Şenol, Kalk Cemil, Filinta Kazım ve İstepne Mustafa bu yokuşun yolcusudur hepsi. Hele ki bir de şoförlerin hası, alemin ablası Nebahat vardır ki hepsine candan da yakın. Şoför Nebahat oyunu, ‘İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi’ kapsamında yarın 19.30’da İstanbul Gösteri Merkezi Maltepe Sahnesi’nde sizlerle.

YENİKÖY’ÜN GÖZDESİ FONDURALI



Fonduralı, birbirinden lezzetli ürünlerin yer aldığı mönüsü ve keyifli müziğiyle misafirlerini ağırlıyor. Muhteşem terası, özenle yapılmış dekorasyonuyla öğle ve akşam yemeklerinde misafirlerini ağırlayan mekan, özel günlere de ev sahipliği yapıyor. En ince ayrıntıları ile dekore edilen göz alıcı yapısının yanı sıra, gizli sahnesiyle de dikkatleri çeken Fonduralı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi akşamları canlı performans eşliğinde yemek yiyebilirsiniz.

HARBİYE’DE TİYATRO KEYFİ



Hoşgeldin Boyacı oyunu, 20 Ekim akşamı 20.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde olacak. Walter, hayatı boyunca aktör olma hayalleri kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün bir evi boyarken birden Marcia ile karşılaşır, üzerine kapı çalınır; gelen kocası tarafından aldatılan Jane’dir.