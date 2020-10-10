Bu hafta ne yapsak?

DANSIN RİTMİ’NE KAPILACAKSINIZ



Dans gösterisi “Dansın Ritmi”, bu akşam saat 20.30’da Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi’nde sahneleniyor. Bu programda Osmanlı Saray dansları ve Anadolu’nun farklı bölgelerinin dansları, oryantal danslar ve ritm şovla harmanlanarak çağdaş bir koreografiyle sunuluyor.

FETTAH CAN SEVENLERİYLE BULUŞACAK



Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Fettah Can, beğenilen şarkılarını 17 Ekim akşamı saat 20.00’de Aqua Florya Hayal Kahvesi Sahnesi’nde seslendiriyor.

MELEK MOSSO ANTALYA’DA



Son dönemin popüler kadın şarkıcı/müzisyenlerinden Melek Mosso, 14 Ekim akşamı saat 21.00’de Hayal Kahvesi Antalya Sahnesi’nde...

NOTRE DAME’IN KAMBURU MÜZİKALİ



Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; Notre Dame’in Kamburu Müzikali, 21 Ekim 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak. Oyunda, çirkin ve kambur zangoç Quasimodo komutan Phoebus’un çingene Kızı Esmeralda’ya olan aşkları ve bu aşk için yaptıkları fedakarlıklar konu ediliyor.

BOĞAZ’DA YOGA



Boğaz’ın en güzel yapılarından Sait Halim Paşa Yalısı’nda, Boğazın mavisiyle iç içe yoga dersleri her seviyeden yoga severi bekliyor.