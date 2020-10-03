Bu hafta ne yapsak?

AÇIK HAVADA MÜZİKLİ TİYATRO KEYFİ



Son dönemde tiyatroları desteklemeye yönelik attığı adımlarla sanatseverlerin takdirini toplayan KüçükÇiftlik Park, bu kez de 6-17 Ekim tarihleri arasında açık hava sezonunu kapatmaya hazırlanıyor. Müzikli oyun seçkisi 6 Ekim Salı akşamı Altıdan Sonra Tiyatro - Kumbaracı50’nin, son kez sahnelenecek “Kaldırım Serçesi” adlı oyunuyla başlayacak.

BEŞİNCİ İSTANBUL TASARIM BİENALİ’NE GERİ SAYIM BAŞLADI



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, 15 Ekim 2020’de başlıyor. Küratörlüğünü Mariana Pestana’nın yürüttüğü, Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım başlıklı bienal, sergi mekânlarında, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapacak. Araştırma projeleri ve dijital projeler altı ay boyunca dünyanın her yerinden takip edilebilecek.

YENİ TÜRKÜ 40. SANAT YILINI KUTLUYOR



1979 yılında Buğdayın Türküsü albümüyle hayatımıza giren Yeni Türkü, 40. sanat yılını sizlerle kutluyor. Yeni Türkü bu özel konserle yarın saat 21.00’de Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

NİLİPEK IF PERFORMANCE HALL SAHNESİNDE



Alternatif müzik sahnesinin en sevilen isimlerinden Nilipek, 9 Ekim akşamı saat 21.00’de IF Performance Hall’de sahne alacak.

212 PHOTOGRAPHY İSTANBUL KÜLTÜREL ETKİLEŞİM YARATACAK



Bu yıl 3. kez düzenlenecek 212 Photography Istanbul, 8-18 Ekim tarihleri arasında festivale özel bir rota dahilinde 5 farklı mekanda gerçekleşecek. Sergilerin bu seneki durakları arasında özel bir rotayla, Tekfur Sarayı Müzesi, Zülfaris Karaköy, Şerefiye Sarnıcı ve Akaretler Sıraevler yer alacak. Etkinlik, online programıyla da dikkat çekecek.

BALON MÜZESİ HERKESİ BEKLİYOR!



Metropol İstanbul’un ev sahipliğinde balon müzesi Animal Balloon World’de çok sayıda hayvan figürü, görenleri heyecanlandırıyor. Her yaştan ziyaretçinin etkilenerek gezdiği müze, 30 Ekim’e kadar gezilebilir.