Bu hafta ne yapsak?

KÜÇÜKÇİFTLİK BAHÇE’DE TİYATRO KEYFİ ÇOK BAŞKA



Onur Saylak, Şükran Ovalı, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan’ın rol aldığı “Evlat” oyunu 29 Eylül Salı akşamı, Bergüzar Korel’in ikinci bebeğini dünyaya getirdikten sonra ilk kez sahneye çıkacağı tek kişilik oyunu “Kızlar ve Oğlanlar” ise 30 Eylül Çarşamba akşamı KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda! Biletler Biletix’te.

CEYLAN ERTEM DOROCK XL’DA



10 yıl önce girdiği müzik sektöründe çok sayıda sevilen şarkıyı kendine has yorumuyla yeniden seslendiren Ceylan Ertem, 2 Ekim akşamı saat 21.00’oe Dorock XL Kadıköy’de sahne alacak.

HALUK LEVENT ANTALYA AÇIKHAVA’DA



Haluk Levent, 29 Eylül Salı akşamı saat 21.00’da Antalya Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Geçtiğimiz günlerde 15. Stüdyo albümü ‘Tam Bana Göre’yi sevenlerinin beğenisine sunan Levent, bu konserde hem eskimeyen hitlerini, hem yeni şarkılarını seyircisiyle paylaşıp birlikte söylemek için hazırlanıyor.

‘DÜĞÜN DÜNDÜ, BUGÜN BUGÜN’



Evlenmek için seçtiğiniz kişi “doğru insan” değilse ne olur? Peki ya “doğru insan” tam düğünden önce karşınıza çıkarsa? İşte bu sorular kahramanlarımızı içinden çıkılmaz gibi görünen sorunların, eğlenceli bir dolantının ortasına sürüklüyor, kahkahalarımızı tutamayacağımız bir dizi komik olay ustaca bir kurguyla sahneye taşınıyor. ‘SUİT’ iddialı kadrosuyla bu akşam 21.00’de Profilo Kültür Merkezi sahnesinde...

RUTİNDEN UZAKLAŞ; MACERAYA ODAKLAN



65 bin metrekare alanıyla Türkiye’nin en büyük orman içi macera, dinlenme ve etkinlik merkezi olan Forest Kemerburgaz, zengin içeriği sayesinde ziyaretçilerine şehrin stresinden kurtulma fırsatı sağlıyor. Şehrin kargaşasından uzaklaşmak için online satışaki özel indirimleri kaçırmayın!

SERTAB İLE UNUTULMAZ BİR YAZ AKŞAMI



Sesi ve yorumuyla Türk popuna adını altın harflerle yazdıran Sertab Erener, yaz konserleri kapsamında 2 Ekim Cuma akşamı saat 21.15’te İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.