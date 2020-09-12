  • $7,4755
  • 8,8596
  • 466.23
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
12 Eylül 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Bu hafta ne yapsak?

Bu hafta ne yapsak"
- ENDER EREN / endereren@gmail.com

Bu hafta ne yapsak? Sergi, tiyatro, konser... Bu etkinlikleri ajandanıza not edin. Harbiye'de müziğe doyacaksınız, Açıkhavada film şöleni, Beykoz Kundura'da dopdolu program, ‘La La Land' müzikali Yapı Kredi'de, pandemiden tekli'yle çıktı.

HARBİYE’DE MÜZİĞE DOYACAKSINIZ

Sesi, repertuarı ve sahnesiyle yıllara meydan okuyan Yıldız Tilbe bu akşam ve 14 Eylül’de, rock müziğin efsane ismi Teoman 17 Eylül’de, pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz ise 18 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacaklar.

AÇIKHAVADA FİLM ŞÖLENİ

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 15-28 Eylül tarihleri arasında birbirinden iddialı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Saat 20.30’da başlayacak film takvimi şöyle: 15 Eylül Salı – Rocketman, 16 Eylül Çarşamba - The Gentlemen, 19 Eylül Cumartesi – Kelebekler, 23 Eylül Çarşamba – İşe Yarar Bir Şey, 28 Eylül Pazartesi – Madame Curie Radioactive. 

BEYKOZ KUNDURA’DA DOPDOLU PROGRAM

Beykoz Kundura, Bir Yaz Gecesi Sahnesi ve Sineması kapsamında hazırladığı eylül ayı programıyla sanatseverleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Küçük yaşta başladığı piyano, keman ve bas gitar eğitimleriyle müziğe adım atan Nilipek, bu akşam hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

‘LA LA LAND’ MÜZİKALİ YAPI KREDİ’DE

Yapı Kredi Bomontiada, Puhutv işbirliğiyle gerçekleştirdiği müzikal film serisi “Aşıklar Şehri- La La Land filmi” ile devam ediyor. Film, 17 Eylül Perşembe günü saat 21:00’de gösterilecek. Film, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. 

PANDEMİDEN TEKLİ’YLE ÇIKTI

Pandemi sebebiyle turnesi yarıda kalan Ali Özkan, mahsur kaldığı Uruguay’da Kesilme Topraktan adlı teklisini çıkardı. Parça, gezginlerin kullandığı konaklama evinde tamamlandı.

<p>Balkan savaşlarında Bulgaristan’a karşı yapılan baskınlarda adı sıkça duyulan Barbaros Hay

Koray Şerbetçi ile Kestirmeden Tarih Akşam TV'de

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Su kabağı makine mühendisinin elinde sanata dönüşüyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.