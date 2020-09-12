Bu hafta ne yapsak?

HARBİYE’DE MÜZİĞE DOYACAKSINIZ



Sesi, repertuarı ve sahnesiyle yıllara meydan okuyan Yıldız Tilbe bu akşam ve 14 Eylül’de, rock müziğin efsane ismi Teoman 17 Eylül’de, pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz ise 18 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacaklar.

AÇIKHAVADA FİLM ŞÖLENİ



KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 15-28 Eylül tarihleri arasında birbirinden iddialı filmler sinemaseverlerle buluşacak. Saat 20.30’da başlayacak film takvimi şöyle: 15 Eylül Salı – Rocketman, 16 Eylül Çarşamba - The Gentlemen, 19 Eylül Cumartesi – Kelebekler, 23 Eylül Çarşamba – İşe Yarar Bir Şey, 28 Eylül Pazartesi – Madame Curie Radioactive.

BEYKOZ KUNDURA’DA DOPDOLU PROGRAM



Beykoz Kundura, Bir Yaz Gecesi Sahnesi ve Sineması kapsamında hazırladığı eylül ayı programıyla sanatseverleri kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Küçük yaşta başladığı piyano, keman ve bas gitar eğitimleriyle müziğe adım atan Nilipek, bu akşam hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

‘LA LA LAND’ MÜZİKALİ YAPI KREDİ’DE



Yapı Kredi Bomontiada, Puhutv işbirliğiyle gerçekleştirdiği müzikal film serisi “Aşıklar Şehri- La La Land filmi” ile devam ediyor. Film, 17 Eylül Perşembe günü saat 21:00’de gösterilecek. Film, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor.

PANDEMİDEN TEKLİ’YLE ÇIKTI



Pandemi sebebiyle turnesi yarıda kalan Ali Özkan, mahsur kaldığı Uruguay’da Kesilme Topraktan adlı teklisini çıkardı. Parça, gezginlerin kullandığı konaklama evinde tamamlandı.