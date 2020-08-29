Bu hafta ne yapsak?

YENİKAPI’DA CAN BONOMO RÜZGARI



Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı’da gerçekleşecek. Bin 400 araç kapasiteli konserler, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleşecek. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun girişte dezenfekte edilecek. Bu akşam 21:15’te Can Bonomo konserinde kamp sandalyeni arabanın dışına atıp, müziğe doyabilirsin!

NÜKHET DURU YENİDEN MALVA BODRUM’DA



Hem sıra dışı gurme lezzetlerini hem de müzik notalarını konuklarıyla buluşturan Malva, yoğun talep üzerine Nükhet Duru’yu tekrar sahnesinde ağırlıyor. Malva’nın eşsiz Ege maviliklerine bakan terasında, müzikseverlere unutulmaz Türkçe şarkılardan oluşan repertuarıyla benzersiz bir müzik deneyimi yaşatacak olan Nükhet Duru bu akşam Malva Bodrum’da müzikseverler ile buluşuyor.

AÇIKHAVADA SİNEMA



Açıkhavada Sinema bu hafta, fantastik ve bilim kurgu türündeki en sevilen filmleri sinemaseverlerle buluşturacak. Bu akşam, 80’ler bilim kurgu dünyasının doruk noktası olarak nitelendirilen, Elliot ile dünyaya yabancı olan E.T.’nin dostluğunu anlatan ‘E.T. the Extra-Terrestrial’ filminin gösterimi, yazar Doğu Yücel’in sunumuyla gerçekleşecek.

TARİHİ ATMOSFERDE SEYİR KEYFİ



Sinemaseverlere bağımsız filmleri izleme fırsatı sunan Başka Sinema, yerli ve yabancı filmleri Büyükyalı, Fişekhane’de izleyicisiyle buluşturuyor. 20:30’da başlayacak olan gösterim programı şöyle: 2 Eylül – Dolce Vita. 4 Eylül – 20405 Eylül / Yeni Baştan. 9 Eylül – Arizona Dream.

EMRAH YAVUZ’DAN “BOŞVER AŞKIM”



Uzun süre TV kanallarında müzik programları yapan Emrah Yavuz, evlendikten sonra Almanya’ya yerleşerek müziğe uzun bir süre ara vermesine rağmen gördüğü ilgiden dolayı hiçbir zaman müzikten kopamamış ve sahne almaya devam etmiş… Halen devam etmekte olan ve dünyada müzik adına gerçekleştirilen en büyük hareket olarak görülen “O Bir Star” ses yarışması konsepti içerisinde yapımcı ve kurucusu Çağlar Gündoğdu imzalı 2 eser ve 2 klip çalışması gerçekleştirildi. Şu günlerde tüm dijital platformlarda yayınlanan “Boşver Aşkım” eseri, müzik otoritelerinin görüşü halkın şimdiden diline dolanmaya başladığı ve bu yıla damga vuracağı yönünde...