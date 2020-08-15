Bu hafta ne yapsak?

HARBİYE GECELERİ İÇİN GERİ SAYIM



Türkiye’nin birçok şehrinde konser etkinliği düzenleyen KerkiSolfej, İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde hazırlanan oturma düzeni ile gerçekleşecek konserlerin takvimi: 18 Ağustos Sertab Erener, 22 Ağustos Mabel Matiz, 27 Ağustos Duman.

ŞEHİRDEN HUZURA KAÇIŞ



Cevizdibi Butik Otel, yemyeşil Kartepe’nin eteklerinde, Sapanca Gölü’ne yakın konumu ve eşsiz doğası ile Maşukiye’de uzun yıllardır konuklarını ağırlıyor. Yoğun iş temposunun arasında küçük bir kaçamak yapmak, ailece bir doğa tatili yapmak isteyenler burayı keşfedebilir. Cevizdibi Yıldız Restaurant ise düğün, nişan, toplantı ve özel günlerin tam adresi.

PERA’DA GÜNCEL SANATTA MİNYATÜR SERGİSİ



Pera Müzesi’nin merakla beklenen yeni sergisi “Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür” ziyarete açıldı. Sergi, 11 Ağustos 2020 – 17 Ocak 2021 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

AÇIK HAVADA ETKİNLİĞE DOYACAKSINIZ



Tiyatroya hasret kalanlar bu ay DasDas’ın sevilen, kapalı gişe oyunlarından ‘Güle Güle Diva’, ‘Timsah’, ‘Çok Satanlar’ ve ‘Joseph K.’yı izleme fırsatı yakalayacaklar. Bunun yanında, 2017 yılında prömiyer yapan ve izleyicinin beğenisini kazanan ‘İstila!’ oyunu da bu ay DasDas Açık Hava’ya konuk oluyor.

KENAN DOĞULU’DAN UNUTULMAZ GECE



Türk Pop Müziği’nin efsanevi isimlerinden Kenan Doğulu, yarın akşam 18.00’de Caresse Bodrum’da sahne alacak. ‘Ken on the Beach’ projesiyle Caresse Bodrum’un çok geniş bir alana yayılan muhteşem Karaada manzaralı yaşam katının terasında aile ve dost ortamında misafir olacak Kenan Doğulu canlı performansı ile unutulmaz şarkılarını söyleyecek.