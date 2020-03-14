Bu hafta ne yapsak?

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SERTAB’IN MÜZİKALİ ANKARA’DA



Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganıyla yola çıkan ve eşsiz ekip arkadaşlarının varlıkları ile ortak bir hayale dönüşen nefes kesen müzik ziyafeti “Sertab’ın Müzikali”; KerkiSolfej Organizasyonu ile 20 Mart akşamı saat 21:00’de Congressium Ankara’da.

AŞK VE KOMEDİ İLE EĞLENCE TAM GAZ



Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği, ‘Aşk ve Komedi’, bu akşam saat 20:30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşuyor. Yönetmen Serkan Budak’ın Nilgün Belgün’ün eserlerinden uyarlayıp sahneye taşıdığı Aşk ve Komedi; izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

KULAĞINIZIN PASI SİLİNECEK



Ev konserleriyle sevilen parçaların coverlerını seslendiren Zeynep Bastık, bu akşam saat 22:00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sizlerle.

NEVRA SEREZLİ TEKRAR SAHNEDE



Alejandro Casona’nın “Ağaçlar Ayakta Ölür” adlı oyununda Nevra Serezli yeniden seyirciyle buluşuyor. Nevra Serezli, oyunda torun özlemiyle dolu büyükanne rolünde. Oyun, 16 Mart Pazartesi saat 20:00’de Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde.

ÇOCUKLAR LEGO® FESTİVALİ İLE EĞLENCEYE DOYACAK

Tepe Nautilus, mart ayı boyunca minik ziyaretçilerini LEGO® Festivali’ne davet ediyor. Kurulacak özel LEGO® tasarım alanlarında çocuklar hayal güçlerini kullanacak, en sevilen LEGO® karakterleriyle de bir araya gelecek.

GEÇMİŞE YOLCULUK



Usta sanatçı Feridun Düzağaç, geçmişten günümüze sevilen şarkılarıyla bu akşam saat 21:00’de Beyrut Performans’ta hayranlarıyla buluşacak.

LESLİ KARAVİL BKM MUTFAK’TA



Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği performansı ile büyük başarı elde eden Lesli Karavil, bu yıl “UPGRADE” adını verdiği gösterisinde yaş almanın ve hayatta insanı büyütmeye zorlayan hikayelere yer veriyor. Lesli’nin kadın olmak ve ilişkiler üzerine muzip hikayelerini harika enerjisiyle bu akşam saat 21:00’de BKM Mutfak’ta birleştirecek.

BOSTANCI’DA AJDA PEKKAN RÜZGÂRI



Süperstar Ajda Pekkan Bostancı Gösteri Merkezi Yıldızlar Geçidi kapsamında, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla yarın saat 20:00’de Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi’nde sevdikleriyle buluşacak.