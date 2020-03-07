Bu hafta ne yapsak?

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CRR’DE 8 MART RÜZGÂRI



Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 8 Mart’a özel iki konser düzenlenecek. Bu akşamki konserde CRR Senfoni Orkestrası’nı, Fransız kadın şef Laurence Equilbey yönetecek. Yarın ise ‘Osmanlı’dan Günümüze Kadın Bestekarlar’ konseri var. Adile Sultan’dan Melahat Pars’a kadın bestecilerin eserlerini Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı seslendirecek.

ŞEBO BU KEZ İZMİR’DE SÖYLEYECEK



Türk rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, bu akşam saat 20:00’de Atlantis Yapım organizasyonuyla İzmir Arena’da sevenleriyle buluşacak.

KADIN DÜNYASINA YOLCULUK



Psikiyatr ve psikoterapist Barış Önen ‘Gör(ül)mek’ temalı 3. kişisel seramik sergisini 21 Mart’a kadar Teşvikiye Ayşe Takı Galerisi’nde görülebilecek. Sergide çok sayıda figüratif, soyut heykeller, vazolar, duvara asılan büstler, gümüş ve seramik bir arada kolyeler yer alıyor.

İKİ PERDELİK KARA KOMEDİ



Gergedan Yapım’ın sahnelediği ‘Ölü’n Bizi Ayırana Dek’te Hakan Yılmaz ve Ebru Cündübeyoğlu rol alıyor. İki perdelik kara komedide, boşanmaya karar vermiş bir çiftin kendileri için düzenlenen bir kutlama partisinde başlarına gelen macera sahneleniyor.

MELİKE ŞAHİN BABYLON’DA



Yerli müzik sahnesinin kendine özgü stiliyle dikkat çeken isimlerinden müzisyen ve şarkı yazarı Melike Şahin, 11 Mart akşamı saat 21:30’da Babylon’da hayranlarıyla buluşacak.

BURAY BGM’Yİ SALLAYACAK



İlk albümü “1 Şişe Aşk”tan bu yana hızla yükselen, şarkıları listelerden düşmeyen ve konserleriyle şehir şehir gezen Buray, Bostancı konserinde seslendireceği İstersen, Sen Sevda mısın, Aşk mı Lazım, Kabahat Bende gibi sevilen şarkılarından oluşan repertuarın yanı sıra sürprizleriyle de adından söz ettirecek. Sanatçı, bugün akşam 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde dinleyiciyle buluşacak.

HOLLANDER’İN LANETİ MET OPERA’DA



New York Metropolitan Opera, Akmerkez CinemaPink’te İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Perde, kıyamete kadar denizlerde yaşamaya mahkum Hollandalının hikayesi için açılıyor. Der Fliegende Hollander, 14 Mart Cumartesi günü saat 19.55’te sahnelenecek.

ANKARA’DA SERTAB GECESİ



Muhteşem sesi ve enerjisiyle her konserini unutulmaz bir gösteriye dönüştüren Türk Pop Müziği’nin en güçlü isimlerinden Sertab Erener, bu akşam saat 19:30’da Milyon Performance Hall, Ankara sahnesinde.