Bu hafta ne yapsak?

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CRR’DE SIRA DIŞI KONSER



Çigan müziğinin önemli ismi Gypsy Devils, bu akşam CRR’de müzik severlerle buluşacak. Berlin Philharmonics, Komische Oper-Berlin, Kozerthaus-Berlin, Royal Opera House-London gibi dünyanın prestijli sahnelerinde konserler veren grup orijinal çalışmaları, kendine özgü düzenlemeleri, sıra dışı müzik kombinasyonları ile yeni bir tarz görüntüsü veriyor.

ÇOCUKLARA DEPREM EĞİTİMİ



KidZania’da minikler, doğal afetlere karşı bilinçleniyor. 1-7 Mart Deprem Haftası’nda farklı etkinlikler ve DowAksa Deprem Simülasyon Merkezi ile çocuklar, doğal afet kavramını ve deprem hakkındaki bilgileri eğlenerek öğrenecek.

SÜPERSTAR İLE SÜPER GECE



Süperstar Ajda Pekkan Bostancı Gösteri Merkezi Yıldızlar Geçidi kapsamında, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 15 Mart Günü saat 20:00’de Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi’nde sevdikleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

KAHKAHA VE HÜZNÜ BULUŞTURAN OYUN



‘Sevmekten Öldü Desinler’ müzikli oyunun başrollerini; Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay ve Ceren Taşçı paylaşıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı anti-melodram tarzındaki oyun, İstanbul’un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanıyor. Oyun, bu akşam 20:30’da Trump Sahne’de.

ŞİFANIN ADRESİ KAŞIBEYAZ



Anteplilerin kış aylarında sofralarından eksik etmedikleri, hastalıklardan korunmak için sabah kahvaltılarında içtikleri beyran çorbasını Kaşıbeyaz’da tatmanın şimdi tam zamanı! Günün her saati içebileceğiniz gibi kahvaltıda da çorbadan mutlaka tatmalısınız.

ÖYKÜ GÜRMAN İLE RÜYA BİTTİ



2019 yılının başında çıkardığı son albümü ‘Rüya Bitti’ ile geri dönen Öykü Gürman, 4 Mart akşamı saat 20:30’da Caddebostan Kültür Merkezi sahnesinde...

KONYA’DA ‘HADİSE’ VAR



Geniş repertuvarı ve muhteşem sahne danslarıyla hayranlarına unutulmaz eğlence yaşatan Hadise, bu akşam saat 21:00’de Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum, Konya sahnesinde.