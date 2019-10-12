Bu hafta ne yapsak?

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MET OPERA PERDESİ TURANDOT İLE AÇILIYOR

İtalyan sanatçı Giacomo Puccini’nin eseri ‘Turandot’, bu akşam tüm dünyayla eşzamanlı olarak saat 19:55’te Akmerkez CinemaPink’te sahnelenecek. 19. yüzyılın efsane bestecileri arasında gösterilen Puccini’nin aşka inanmayan Çin Prensesi Turandot ile Calaf’ın aşkını konu alan unutulmaz eseri, Friedrich Schiller’in ‘Turandot-Çin Prensesi’nden ilhamla yazıldı. Çin prensesi Turandot’un ‘evlilik macerasını’ İtalyan romantizmiyle ele alan operanın biletleri 100 TL’den satışta.

KENAN DOĞULU HARBİYE’DE

Kenan Doğulu, 15 Ekim akşamı saat 21:15’te sevilen şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.

BOSTANCI’DA DEMET AKALIN RÜZGARI

Pop müziğin güçlü ismi Demet Akalın, sevilen şarkılarını bu akşam 21:00’de Bostancı Gösteri Merkezi Sahnesi’nde seslendirecek.

SERTAB’IN MÜZİKALİ ZORLU PSM’DE

Sertab’ın Müzikali klasikleri, yenileri, heyecanı, hevesi ve sevgisiyle 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 21:00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde bizi hasret ve coşkuyla karşılayacak!

YENİ KONSEPT “FARM TO BRUNCH”

Haftanın son gününü aile üyeleri ve dostlarla birlikte leziz ve keyifli bir şekilde geçirmek isteyenler, The Ritz-Carlton İstanbul’un panoramik boğaz manzaralı restoranında ‘çiftlikyen masaya’ konseptli Brunch büfesinde unutulmaz bir yemek serüveni yaşayacak. Atelier Real Food; 20 Ekim 2019, Pazar günü sezona merhaba diyor.

GENÇLER TOPLANIN!

Reebok, yenilenen Club C modeliyle #SOUNDSOFREEBOK Projesi’ni başlatıyor. IF Performance Hall Beşiktaş’ta müziğin coşkusuyla gençleri bir araya getirecek olan proje kapsamında, Sena Şener 19 Ekim’de, Melek Mosso 25 Ekim’de, Hey Douglas 26 Ekim’de sahne alacak.

GİTAR SESLERİ ŞEHRİ SARACAK

17 Ekim Perşembe akşamı sezona veda edecek olan KüçükÇiftlik Bahçe sahnesinde Kahraman Deniz, Aslı Gökyokuş ve Kalben şarkılarını seslendirecek. Yoğun geçen haftanın stresini atmak ve doyasıya eğlenmek isteyenler KüçükÇiftlik Bahçe’de buluşacak.

DOĞA VE TÜKETİM BURADA: ÇÖPTEN SANATA

Ressam Burcu Erkal Salman’ın “Recycle-Çöpten Sanata” adlı 5. solo sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Eserlerinde doğaya, önlenemez tüketim hırsına ve geri dönüşüm konusuna dikkat çeken Salman, sergisinde her gün tüketmekte olduğumuz ürünlerin atıklarına ve ambalajlarına sanatsal dokunuşlarıyla yeni bir ruh kazandırarak tüketim çılgınlığını ifade ediyor. Sergi, Eva Sanat Galerisi’nde 15 Ekim’e kadar ziyarete açık.

İKİ ESKİ ARKADAŞIN YENİ HAYATLARI

Nurcan kendisini aldatan kocasından intikam almak için eski arkadaşı Aysel’den yardım ister. Nurcan ve Aysel evliliklerini sorgularken geçmişlerine bir yolculuk yaparlar ve aslında ikisi de hayatlarında olmak istedikleri gibi değil de, aile ve çevre baskısıyla, başkalarının onları görmek istedikleri bireylere dönüştüklerini anlarlar. İki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamak için başladıkları süreç, artık kendi istedikleri hayatlara doğru yol aldıkları bir sürece dönüşür.