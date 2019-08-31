Bu hafta ne yapsak?

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Datça’da Levent Yüksel şov

Türk Pop Müziği’nin en değerli besteci ve yorumcularından Levent Yüksel, Kerki I Solfej konserleri ile sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Levent Yüksel, eşsiz repertuvarıyla bu akşam saat 21:15’te Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Vadi Açıkhava sahnesinde eylül programı

Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile sonbaharı da müthiş bir dizi konserle karşılayacak. İşte U.S. Polo Assn. Açıkhava Konserlerinin tam listesi: 6 Eylül Cuma: Edis. 7 Eylül Cumartesi: Sibel Can. 13 Eylül Cuma: Teoman. 20 Eylül Cuma: Ferhat Göçer. 21 Eylül Cumartesi: MFÖ. 22 Eylül Pazar: Karadeniz Gecesi (Öykü Gürman, İmera, Merve Yavuz, Ekin Uzunlar). 27 Eylül Cuma: Funda Arar.

Ceylan Ertem sevenleriyle buluşuyor

Farklı tarzı, eşsiz yorumuyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Ceylan Ertem, bu akşam saat 22:30’da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde hayranlarına seslenecek.

Alice müzikalini kaçırmayın

Alice, bu sezon 5-6 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde! “Alice” olarak seyirciden büyük ilgi toplayan Serenay Sarıkaya ile beraber, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Merve Dizdar, İbrahim Selim ve Şükrü Özyıldız başrollerde.

Can Bonomo Akmerkez’de

Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın 3 Eylül Salı akşamı konuğu Can Bonomo olacak. Bonomo, kendine has tarzıyla geçmişten bugüne en sevilen şarkıları seslendirecek. Akmerkez misafirlerinin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik saat 20.00’da başlayacak.

Bodrum’da Demet Akalın akşamı

Bodrum gecelerinde Demet Akalın ile unutulmaz bir müzik şöleni sizleri bekliyor. Ünlü popçu, bu akşam 23:00’te Muğla, Sahne İstanbul Türkbükü’nde.

Harbiye’de şölen

Paraf Halkın Yıldızları kapsamında Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener 1 Eylül akşamı; 3 Eylül akşamı Demet Akalın, 7 Eylül akşamı ise Yıldız Tilbe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak.

Uzay aracı Bomonti’de

Kozmonot Bomonti, farklı konsepti ve dekorunun yanı sıra özel olarak hazırladığı yemek menüsüyle misafirlerini bekliyor.

Contemporary’de sanata doyacaksınız

13 yıldır Akbank’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary Istanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu’nda sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Bu yıl fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve 1400’ün üzerinde eser yer alacak.

TİYATRO

Şirinler özel şovuyla Trump AVM’de

Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek Şirinler Live Show, çocuklara eğlence ve neşe dolu bir gün yaşatacak. Dün başlayan gösteri 8 Eylül’e kadar her gün Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de sahnelenecek, tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Gösteri 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 seansları olmak üzere bir günde 4 kere çocuklarla buluşacak. Gösteriyi izleyen tüm çocuklara Şirinler posteri de hediye edilecek.