Bu hafta ne yapsak?

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Mor ve Ötesi Vadi Açıkhava’da

İstanbul’un yeni konser mekanı Vadi Açıkhava’da, yaz akşamları konserlerle dolu. Vadi Açıkhava Konserleri ormanın kıyısında serin bir yaz akşamı vaat ediyor. Selda Bağcan bu akşam, Mor ve ötesi ise 31 Ağustos Cumartesi akşamı Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Türkiye’nin en ünlü isimlerinin etkinlikleri, hem toplu taşımayla hem de geniş otoparkı sayesinde özel araçlarıyla gelecek İstanbulluları bekliyor.

Can Bonomo’dan eğlence garanti

Alternatif müzik sanatçısı Can Bonomo, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00’de açıkhava konserleri etkinlikleri kapsamında Sanat Performance sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir eğlence yaşatacak.

Zeynep Bastık Çeşme’de

Zeynep Bastık, sevenleriyle buluşacağı açıkhava konserleri kapsamında 28 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21:00’de Çeşme Açıkhava Tiyatrosu İzmir’de olacak.

Eğlenceli ve konforlu plaj

Bodrum’da bu yaz kapılarını misafirlerine açan Barbelo Beach & Restaurant tasarımıyla göz doldurdu. Misafirlerin keyifli ve rahat bir şekilde uzun vakitler geçirebileceği düşüncesiyle oluşturulan Barbelo Beach & Restaurant, mimari tasarım ve dekorasyonuyla Bodrum’un yeni gözdesi haline geldi.

Akmerkez’de Emre Altuğ rüzgarı

27 Ağustos Salı akşamı Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras’ta Yıldızlı Buluşmalar’ın konuğu Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ olacak. Akmerkez misafirlerin davetli olduğu etkinlikler saat 20.00’da başlayacak.

Harbiye’de ünlü geçidi

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, Poll Production organizasyonuyla 26 Ağustos’ta Bülent Ersoy ve Selami Şahin’i, 27 Ağustos’ta popçu Berkay’ı, 30 Ağustos’ta ise Murat Dalkılıç’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşturacak.

Sertab Erener ile bir Eylül akşamı

Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, Paraf Halkın Yıldızları kapsamında 1 Eylül akşamı saat 21:00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda.

ÖzdilekPark’ta drama atölyesi

ÖzdilekPark İstanbul’da çocuklara ücretsiz Drama Atölyesi kursu fırsatı sunuluyor. 3, 4, 5 ve 6.sınıf öğrencilerinden 40 çocuğun katılım sağlayabileceği atölye çalışmalarında öğrenciler için eğitimler 5 Ekim’de başlayacak.

İstMarina Sanat’ta karma sergi

İstanbul’un en yeni sanat merkezi İstMarina Sanat, “Aslı Gibidir!... Porteler / Karma Resim ve Heykel Sergisi” ile şehrin kültürel yaşamına önemli bir tat katmaya hazırlanıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği 22 Ağustos- 22 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

İkinci Bahar

Cihat Tamer; 56. sanat yılında İkinci Bahar adlı oyunu ile seyircilerle buluşuyor. Bu oyunda; iki kuşak var. İdealleri, hayalleri çok çalışmak, çok çok para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak. Oyun 8 Eylül akşamı saat 19:00’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde.