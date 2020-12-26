Bu hafta ne yapsak? 26 Aralık 2020

CEM BELEVİ’DEN YENİ YILDA DİJİTAL KONSER



İçinde bulunduğumuz gündem nedeniyle yeni yılı evlerimizde karşılamaya hazırlanıyoruz. Bunun için içimiz biraz buruk olsa da Kelebek Mobilya’nın size bir sürprizi var. Pop müziğinin sevilen seslerinden Cem Belevi, 30 Aralık Çarşamba akşamı resmi YouTube ve Instagram hesaplarından saat 22:00-23:00 saatleri arasında ‘online’ bir konser verecek.



MUSEUM OF SELFİES ARTIK TÜRKİYE’DE!

Dünyaca ünlü selfie müzesi Museum of Selfies, Hollywood ve Las Vegas’tan sonra İstanbul’da Trump Alışveriş Merkezi’nde açılıyor. Ziyaretçiler; ikonik fotoğraf alanlarında sosyal medya hesaplarında büyük ilgi görecek havalı selfie’ler çekecek. Buraya gelenler dünyaya tersinden bakacak, altın banyosunda keyif yapacak, emoji havuzunda yüzecek, Game of Thrones tahtında oturacak ya da Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden Mona Lisa’nın önünde selfie çektirecek.



SADBERK HANIM MÜZESİ’NDEN SEÇKİLER MEŞHER’DE

Meşher’in üçüncü sergisi olan “Mâziyi Korumak: Sadberk Hanım Müzesi’nden Bir Seçki”, 210 nadide eserle ziyaretçileri Anadolu’nun uygarlıklar tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. İstiklal Caddesi’nde yer alan Meşher’de, ziyaret, etkinlik ve sergi turları ücretsiz gerçekleştiriliyor. Meşher, Salı–Cuma arası ziyarete açık.



DEĞİŞEN İKLİMLER, DEĞİŞEN HAYATLAR’IN FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU

Sabancı Vakfı’nın düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın beşinci yılında finalistler belli oldu. Bu yıl “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması’na 282 film başvurdu. Finale kalan 13 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde (www.kisafilmuzunetki.org) duyuruldu. Ödüller 13 Ocak’ta bu yıl ilk kez online olarak Sabancı Vakfı YouTube kanalı üzerinden düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



KAZANMANIN ANAHTARI YAPMAK ZORUNDA KALMADIKLARINDADIR

Demet Işıl Yılmaz’ın kanserle mücadelesi boyunca nasıl yol aldığı izleğinde anlattığı Mecburiyetsiz’de aklınızın ucundan bile geçmeyen şeylerin hayatınızı nasıl altüst edebileceğine tanık olup mecburiyet olarak gördüklerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Destek Yayınları’ndan çıkan kitap, aslında gencecik olduğunu hisseden bir kızın başına gelenleri, evliliğini, iş hayatını, aile hayatını, sosyal medyayı, kanser olduğunda anladığı ve bambaşka bir kadına dönüştüğü yolu anlatıyor.

