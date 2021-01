Bu hafta ne yapsak? 2 Ocak 2021 ajandası

Diziden belgesele, müzikten eğlenceye her şey burada!

Yeni yayın hayatına başlayan GAİN’in ocak ayı takvimi belli oldu. Dizilerden belgesellere, müzikten eğlence programlarına, herkesin bir alternatif bulacağı GAİN’in Ocak takviminde deneyimli isimlerin yanı sıra dijital çağın kaliteli içerik üreticileri dikkat çekiyor. Başrollerini Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın paylaştığı 10 bölümlük komedi dizisi 10 Bin Adım’ın senaryosu Devin Özgür Çınar’a, yönetmenliği Duygu Güzelmeriç’e ait. Uzun ve sağlıklı bir yaşam için her gün 10 bin adım atmaya ve birlikte yürümeye karar veren iki eski sevgili Ezgi ve Memet’in bu yürüyüşler esnasında yaşadıkları Gain’de.

MFÖ-ELE GÜNE KARŞI

50 yıla yaklaşan müzik kariyerleriyle sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en uzun süredir birarada kalan müzik grubu olan MFÖ, grup üyelerinin hiçbir yerde yayınlanmayan perde arkası görüntüleri ve belgesel için çekilen özel röportajlarıyla Gain’de.

‘FESTTOGETHER’ EVLERE KONUK OLUYOR!



Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, bugün ve yarın yapılacak festivalde pandemide en çok zarar gören sektörlerden biri olan kültür sanat alanına destek olmak için hazırlanıyor. Bugün NetD Youtube ve Youtube Türkiye kanalları üzerinden canlı gerçekleşecek festivale Ayyuka, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Dolu Kadehi Ters Tut, Elif Çağlar, Emre Kula, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Gülinler, Harun Tekin, İkiye On Kala, Jabbar, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Nilipek, Nova Norda, Philarmonix, Sena Şener, Sertab Erener, Son Feci Bisiklet, Tuğçe Şenoğul, Yaşlı Amca gibi isimler katılacak. Festtogether için alacağınız her bilet sanat emekçilerine destek olarak aktarılacak.

Emmy ödüllü Vikings final sezonuyla DMAX’te

Michael Hirst’in Emmy Ödüllü dizisi Vikings, merakla beklenen 10 bölümlük final sezonuyla DMAX ve dmax.com.tr’de izleyiciyle buluşuyor. Vikings hayranları 10 bölümün tamamını haftalarca beklemeden, DMAX’te yarına kadar peş peşe yayınlanan dublajlı bölümlerle izleyebilecek. Son 10 bölüm, altyazılı orijinal dilinde dmax.com.tr sitesinden de kesintisiz olarak yayınlanacak.

İş Sanat’ta etkinlik rüzgarı



Dilek Türkan ve Derya Türkan, unutulmaz bir repertuvarla bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Yelda Bayramoğulları, Aslıhan Güngör ve Nurdan Küçükekmekçi’den oluşan Trio Patara 8 Ocak’ta sahne alacak. Şiir ve hikâye tutkunlarının yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği dinleti serisinde 18 Ocak’ta Gülten Akın’ın şiirleri yer alacak. Çocukların merakla beklediği dünyaca ünlü klasik masallar yarın “Rapunzel”, 10 Ocak’ta 80 Günde Devr-i Alem, 17 Ocak’ta Uyuyan Güzel ve 24 Ocak’ta Fındıkkıran ile devam edecek.

Aşk Olsun Baba! yayında



Aşk Olsun Baba! (My Dad’s Christmas Date), Türkiye’de ilk kez ve sadece FilmBox platformlarında yer alıyor. Filmin öyküsü, bir baba ve 16 yaşındaki kızının bilindik sorunları ile başlıyor. David (Jeremy Piven) kızı Jules’un (Olivia-Mai Barrett) iç dünyasını anlamakta zorluk çekiyor, Jules da babasıyla iletişimini sınırlı tutuyor. Baba kızının hayatında daha fazla yer tutmayı, kızı da kendi özgürlük alanını istiyor ve içten içe babasıyla eski yakınlığını özlüyor. Öte yandan baba kız, iki yıl önce bir otomobil kazasında ölen Jules’un annesinin kaybıyla kendilerince başa çıkmaya çalışıyorlar. Film bugün itibarıyla FilmBox kanalında da ekranlarda olacak.