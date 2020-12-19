Bu hafta ne yapsak? 19 Aralık 2020

EĞLENCEDE YENİ DÖNEM BAŞLADI



JoJo platformuna üye olan kullanıcılar, online konser ve etkinliklerin tadını sevdikleriyle ‘yan yana ve bir aradaymış’ gibi çıkarabiliyor. Odalı Bilet kategorisinden alınan ‘bir biletle’ 5 arkadaşını konsere davet edebiliyorsun. Biletler, Biletix üzerinden satın alınabiliyor. JoJo’da bugün saat 20.00’de Yaşar, 25 Aralık Cuma saat 20:00’de Ziynet Sali, 26 Aralık Cumartesi günü ise Buray sevenleriyle buluşacak.

MUTLULUK KULÜBESİNE DAVETLİSİNİZ



Baylan, yılbaşı ruhunu yansıtan şık süslemeleriyle hem Kadıköy hem de Bebek’e yolu düşenlere hoş bir karşılama sürprizi yapıyor. Misafirlerini yalnızca al-götür ve paket servis hizmetiyle ağırlamaya devam eden Bebek Baylan ise, yılbaşı ruhuna uygun olarak dekore edilen ‘Mutluluk Kulübesi’ndeki özel içecekleri ve atıştırmalıklarıyla sizi adeta Avrupa’daki bir yeni yıl pazarında gibi hissettiriyor. Baylan’a gelemeyenlerin evlerine ise birbirinden enfes lezzetleriyle paket servisiyle konuk oluyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL KİTAPLAR



Sabri Ülker Vakfı Yayınları, kişisel gelişim serisini çocuklarla buluşturuyor. Seride, ebeveynlere özel notlar da yer alıyor. ‘Sen Harikasın’, ‘Tarçın’ın Kabuğu’, ‘Üç Küçük Kuş’ ve ‘Zürafa Yardım İstiyor’ kitaplarından oluşan seri kitapları Şok Marketler’de satışa sunuldu.

MARTİN BECK’İN 9. KİTABI ÇIKTI



İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö’nün 1960 ve 70’lerde yazdıkları on kitaplık Martin Beck serisinin dokuzuncu kitabı olan ‘‘Polis Katili’’ Ayrıksı Kitap tarafından yayımlandı. Kitapta, küçük bir kasabada vahşice katledilen bir kadına odaklanılıyor.

YENİ YILA EN TATLI BAŞLANGIÇ



Çikolata, Ba’De Çikolata Atölye’nin sanatsal dokunuşlarıyla bambaşka bir lezzet serüvenine dönüşüyor. Belçika çikolatasından özenle formüle edilmiş lezzetleri deneyimlemek isteyenler, Ba’De Çikolata Atölye’nin Moda’daki yeni yerini ziyaret edebilir ya da online siparişle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi Ba’De Chocolatier’in damaklarda iz bırakan muhteşem lezzetleriyle mutlu edebilirsiniz.