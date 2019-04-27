Bu bahar saçlarınız dökülmeyecek

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Özellikle mevsim geçişlerinde daha sık görülen saç dökülmesi erkek kadın pek çok kişinin ortak problemidir. Saç dökülmesinin etkin tedavisi ancak doğru tanıyla mümkündür. Bu yüzden saç dökülmesi ve seyrelmesi şikayeti olan herkes öncelikle bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Saç dökülmesi ve saç kalitesindeki değişimin tedavisine yönelik yaklaşımda öncelikle nedene yönelik eksikliklerin giderilmesi, aşırı hormonal aktivitenin egellenmesine yönelik çeşitli tedavi modellerini kapsamaktadır.

Bahar aylarında görülen saç dökülmelerinde yenilenen saçların daha kalın, canlı ve sağlıklı çıkması için destekleyici bakım kürleri ve tedaviler yapılmaktadır. Bu anlamda yapılan tedaviler arasında saç mezotrepisi, saç prp tedavisi, hücresel saç tedavileri sayılabilir.

ŞUMPUAN ÇARE DEĞİL

Bir şampuanın saç dökülmesini tedavi etmesi mümkün olmamakla birlikte saçın yapısına uygun olması önemlidir. Kuru saçlar için daha nemlenediici ve besleyici yağlar içermesi önemlidir. Yağlı saçlar için kullanılan şampuanların ise saç diplerini kurutmdan va tahriş etmeden yağ dengesini sağlaması ve yine saç dökülme karşıtı şampuanların kimyasl içeriklerinin fazla olmamasına dikkat etmek gerekir. Hücresel saç tedavisiyle ense ve kulak arkası bölgedeki genetik olarak hemen her zaman dirençli ve sağlıklı kalmak için kodlanmış sağlıklı ve güçlü saç köklerinden yani kişinin kendi saç kökü ve deri dokusundan özel bir hücre süspansiyonu elde edilir. Bu süspansiyon saç kökü hücresinin güçlenmesini ve kendini yenilemesine kuvvetli bir destek vermektedir. Problemli saçlı deri bölgelerine bu süspansiyonun uygulanmasıyla hasta ve cansız saç köklerine zayıflayan saç kökünün yenilmesi ve daha sağlıklı olması için destek verilir.

MEZOTARAPİ ALTERNATİF

Mezoterapi, etkinliği bütün dünyada kanıtlanmış bir geleneksel tıp yöntemidir. Birçok ülkede uygulanıyor olması, her gün binlerce doktorun hastalarına uygulaması, yararlı bir yöntem olduğunun en güçlü kanıtıdır. Mezoterapi potansiyel olarak saç ekimine alternatiftir ve saç ekimine olan gerekliliği ortadan kaldırabilir.

Saç mezoterapisi saç dökülmesini durdurmak, var olan saçın kalitesini artırmak ve yeni saç çıkışlarını aktif hale getirmek için belli periyodlarla saçlı deriye uygulanan bir tedavi şeklidir. PRP tedavisiyle de kanınızda dolaşan büyüme faktörü salgılayan tamir hücrelerini ayrıştırıp saçlı deriye uyguladığımızda saç kökleriniz tamir olup daha sağlıklı ve kaliteli saç çıkışı sağlanmaktadır. Bu yöntemlerin diğer klasik ilaç tedavilerine göre üstünlüğü yan etki riski olmaksızın ağızdan ilaç takviyesine gerek kalmadan sorunlu bölgenin direkt tedavisi ile etkili sonuçlar alınmasıdır.