Boyaların iyileştirici gücünü keşfedin

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Bugünlerde evde bol bol vakit geçirme imkânı bulan insanlar yeni hobiler edinmeye ve içlerindeki cevheri keşfetmeye başladı. Bu yeni uğraşlardan biri de mobilya boyama. İnsanlara psikolojik olarak iyi gelen ve stresten uzaklaştıran boyama işlemi ile evler renklendi, eşyalar yenilendi…

Dünya olarak zor günler geçiriyoruz. Kovid-19 nedeniyle insanların hayatı bir anda alt üst oldu. Hayat durma noktasına geldi. İnsanlar eve kapandı. Bu durum bir yandan da insanların kendilerine vakit ayırmalarına, kendilerini dinlemelerine imkân sağladı. Bu dönemde kimi daha önce farkına varmadığı becerilerini keşfetti kimi aileleriyle birlikte zaman geçirdi kimi de yeni hobiler edindi. Yaşanan kaygılı dönemin psikolojik etkileri de düşünüldüğünde insanlar rahatlamak ve stres atma amacıyla çeşitli uğraşlar buldu. Bu uğraşlardan biri de mobilya boyama. İnsanlar evlerindeki eskimiş mobilyalarını ya da diğer eşyalarını atmak yerine onlara yeni renkler ve şekiller vererek değerlendirdi.

STRESTEN UZAKLAŞTIRIYOR



Koronavirüs sürecinde mutfağa merak salanlar kadar mobilya boyamaya başlayanların da sayısı az değil. Mobilya boyamak sadece el becerisi gerektirmiyor elbette. Düşünmek, tasarlamak, hayal etmek de gerekiyor. İnsanlar evlerinde vakit geçirdikçe eşyalarının da farkına vardı. Evlerinde değişiklik yapmak isteyenler işe mobilya boyamak ile başladı. Tabii sadece mobilyalar boyanmadı. Her türlü plastikler, duvarlar, kapılar hatta beyaz eşyalarını bile boyayanlar oldu. “Evde kaldığımız bu süreç içerisinde boya yapmak en büyük aktivitelerden biri oldu. Boya yapmanın iyileştirici bir gücü var. Psikolojik olarak içsel dünyamızın aydınlatılmasını sağlar. Böylelikle işlem yapacağımız objeye odaklanarak hayal gücümüzü serbest bırakıp sakinleşmeye başlarız. Stresimiz azalır ve içimizdeki yetenekler ortaya çıkmaya başlar. Boyalar kimi zaman da çocukluğumuza götürür bizi… Anılarımızı tazeler ve böylelikle geleceğe karşı daha iyimser olmamızı sağlar. Haliyle stresli ve endişeli bir hayatımız varsa hiç tereddüt etmeden boya ile meditasyon yaparak rahatlayabiliriz.” diyen Haze Design Lab kurucularından ressam Hanife Çınaroğlu, boya yapmaya yeni başlayanlara tüyolar verdi.

SU BAZLI BOYA SEÇİLMELİ



• Öncelikle boya işlemini yapabilmemiz için kaliteli bir boyaya, fırçaya ve cilaya istenilirse eskitme waxlarına ihtiyacımız var.

• Fırçalar at kılı olmalı. Fırçanın kılları dökülür ise mobilyaya yapışır ve onu kaldırmaya çalışırken boyayı mahvedebiliriz.

• Eğer mobilyalarınızı boyayacaksanız aldığınız boya üzerinde mutlaka mobilya boyası yazmalı. Kanserojen madde içermeyen boyalar tercih edilmeli. Tavsiyemiz Chalk Paint boyaların tercih edilmesi. VOC değeri düşük. Bu boyalar su bazlı ve kokusuz olur. Ayrıca boya katları arasında 24 saat beklemeyip 2 saat içerisinde kuruyan boyanın üzerine diğer katlar atılabilir. Böylece boyama işleminiz günlerce sürmez. İşlem bittiğinde ve mobilyanıza dokunduğumuzda sanki kadifeye dokunuyormuşsunuz gibi bir hissiyat verir.

• Boyama işlemi sırasında ise profesyonel bir mobilya boyası kullanıyorsanız boyayı iyice karıştırmalı çok az sulandırmalı yüzeye ileri geri hamleler yaparak boyamalısınız. Her boyanın kullanım şartları farklıdır.

• Mobilyanız üzerinde farklı bir teknik uygulayacaksınız bunu ilk kat boyayı bitirdikten sonra yapmanız gerekiyor. Çatlatma, yıpranmış eskitmeler, doku vb gibi teknikler ikinci kat boyayı yapmadan önce uygulanmalı. Boyalar ile yapabileceğimiz uygulamaların sınırı yoktur. Bu noktada uygulayabileceğiniz çok fazla teknik mevcut. Örneğin; stencil, dekupaj, transfer ve hatta hamur kalıplarıyla istediğimiz deseni çıkarıp objelerimizin üzerine yapıştırıp istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz. Çalışmalarımız ne kadar özgün olursa o kadar güzel ve doğal gözükecektir.

• Vernik ve cilalama işlemi ise mutlaka boyanız kuruduktan sonra yapılmalı. Kullanılan vernik, su bazlı ve kokusuz olmalı.