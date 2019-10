Bölge bölge ekim etkinlikleri

EN HAREKETLİ YER MARMARA

29. Akbank Caz Festivali: Türkiye’nin en köklü caz festivali olan Akbank Caz Festivali; yıllar içinde genişleyen müzik yelpazesi kapsamında klasik ve modern cazın yanı sıra elektronik müzik ve dünya müziğinin farklı projelerine de yer veriyor. Festivalin bu yılki yepyeni etkinliği ‘’Caz Mutfakta’’ sıra dışı bir sushi atölyesi. Badau’da gerçekleşecek atölye mutfağının müzisyen konuğu Serhan Erkol, önce tezgâhın başına geçiyor, sonra kısa bir canlı performansla kulaklara hitap ediyor. Festival kapsamında yer alacak olan sanatçılar: Art Ensemble of Chicago, Bebop Project, Charles Lloyd Sky Trio, Featuring Gerald Clayton&Marvin Sewell, Yonathan Avishai Trio, İmer Demirer/I.M.C. Trio. Tarih: 17 – 27 Ekim 2019.

EKİMDE AYVALIK BAŞKA’DIR

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’nin ikincisi dün başladı. 9 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalde film gösterilerinin ardından film ekipleriyle soru-cevap seanslarının yanı sıra söyleşiler, çocuklar ve gençler için atölyeler ve konserlerle dolu zengin bir program izleyicileri bekliyor. Festivalde gösterilecek bazı filmler: Pain and Glory, Aylin, Beanpole, About Endless, And Then We Danced, Peri, Ağzı Olmayan Kız. Festival biletleri 15 TL’den satılacak.

SECTION FEST

Ankara’nın en büyük gençlik festivali Section Fest., 24 – 27 Ekim tarihleri arasında Sectiom Park’ta sizleri eğlence dolu 4 güne davet ediyor. Festival kapsamında yer alacak olan sanatçılardanbazıları: Teoman, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Redd, Ceza, Hayko Cepkin, Ufuk Beydemir.

OKTOBERFEST DATÇA

Oktoberfest bu yıl 4. kez Datça’da düzenleniyor! İki gün süreyle, Baveryan müzikleri eşliğinde geleneksel dans gösterileri, canlı performans ve DJ performansı gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Yer: Kargilos Hotel Beach | Muğla. Tarih: 11 – 12 Ekim 2019.

İYİ – KÖTÜ – ÇİRKİN

“İyi Kötü Çirkin” oyunu ile iyilik ve kötülük kavramı; trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve espirili bir dille anlatılıyor. Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık; eğlence garantili “İyi Kötü Çirkin” oyununu sahneleyecekler. Yer: Samsun-Ordu-Trabzon. Tarih: 3-4-5 Ekim.