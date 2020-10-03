Bir tweetle hayat bulan masallar

Hani hep söyleriz, “Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz” diye veya bazen bir yeri anlatırken “72 milletten insan var” ibaresini kullanırız. Tam olarak bizi anlatan bir söz; zira bu ülkenin zenginliğinin ucu bucağı yok! İşte bunun farkında olan JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, çocuklar için 17 ayrı dil ve lehçede masal hazırladı. “Barışın Çocukları” adı verilen masal serisi, geçen 23 Nisan’da çocuklara armağan edildi.

Barışın Çocukları’nın (Children of Peace) hikâyesi, bu yılın başında bir grup insanın “Çocukları mutlu etmek için ne yapabiliriz?” diye sorması ile başlıyor. JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Kültür Şubesi Başkanı Fatma Nur Kaptanoğlu, “Bugün, birçok çocuk problemiyle karşı karşıyayız. Farkındalık yaratmak amacıyla dünya üzerindeki herkesin 23 Nisan haftasında kendi bölgelerindeki çocuklar için eksik olan veya ihtiyaçlarına dokunan çalışmaları yapmalarını istedik” diyor.

LAZCA, KÜRTÇE, ARAPÇA...



Çalışma kapsamında 3 farklı adımda ilerlediklerini belirten Fatma Nur Kaptanoğlu, ilk adım olarak Türkiye’de yaşayan tüm çocukların kendi anadillerinde masal dinlemesi için çalışmaya başladıklarını söylüyor. Daha sonra Türkiye’de konuşulan tüm dil ve lehçelerde 17 masal seslendirmişler. Böylece Barışın Çocukları adını verdikleri Türkçe, Kürtçe, Lazca, Zazaca, Rumca, Ermenice, Arapça ve işaret dilinden oluşan bir masal serisi ortaya çıkmış. Tüm masalları uygun görsellerle birlikte 23 Nisan’da youtube kanalına yükleyerek pandemi döneminde çocukların bir nebze olsun nefes almasını sağlamışlar.

Diller ve lehçelerin Türkiye’yi ve zengin geçmişini pekiştiren öğeler olduğunu hatırlatan Fatma Nur Kaptanoğlu, “5 yaşındaki bir çocuk, Rumca konuşmasa da çevresinde anneannesinden dinlediği masalı bulsun ve mutlu olsun istedik. Yetişkin biri, çocukluğuna dönsün ve bu sıkışmış dönemde herkes kendini iyi hissetsin hedefledik” sözleriyle çalışmanın arka planını aktarıyor. Proje fikrini ortaya koyan ve çalışmaları bizzat yürüten Fatma Nur Kaptanoğlu, önümüzdeki dönemlerde de bu alanda çalışmak istediklerini söylüyor: İlk amacımız insanlara ilham olabilmekti. Bu proje gelişmeye çok açık. Basılı kitap olabilir, mobil uygulama olabilir, televizyonlar için proje olabilir; daha fazla çocuğa ulaşmak en önemli hedeflerimizden biri. Şu anda masallarımız JCI Kültür’ün Youtube sayfasında yüklü. Herkes buraya girip masallarımızı dinleyebilir.

HER ŞEY BİR TWEETLE BAŞLADI



“Masal dediğimiz şey, annelerimizden babalarımızdan anneanne ve babaannelerimizden dinlediğimiz, doğduğumuz topraklara ait öğeler içeren keyifli ve kendi benliğimizi hatırlatan bir tür” şeklinde bir tanımlama yapan Fatma Nur Kaptanoğlu, işe başlarken öncelikli olarak Suriye’den gelen göçmen çocukları göz önünde bulundurarak, onların kendilerini evinde hissetmeleri için böyle bir proje ortaya çıkardıklarını söylüyor. Başta göçmen çocuklar için çalışmayı düşündüklerini ancak daha sonra bu topraklarda çok fazla dil ve lehçe konuşulduğundan hareketle diğerlerine de başladıklarını aktarıyor. Çalışmada özellikle yerel masalları tercih ettiklerini, Arapça için de Aslan ve Fare kıssasını seçtiklerini belirtiyor.

Hani meşhur hikâyede, “Bir kitap okudum ve hayatım değişti” diyor ya, bu çalışmada da bir tweetle başlamış her şey. Fatma Nur Kaptanoğlu hikâyesini şöyle anlatıyor: Bu çalışmayı yaparken ilk önce bir tweet attım, “Gönüllülük esasına dayanan çok tatlı bir proje için çocuklara masal anlatımı yapan kişilere ulaşmam gerekiyor, elden ele dağıtalım mı?” diye sordum. Bir anda gelen kutum doldu. Yazanların hiç biri benim arkadaşım değildi. 10 gün içinde de tüm projeyi tamamladık. Fatma Nur Kaptanoğlu, Ermenicede Çatlak Küp, Lazcada Sum Usta masalları üzerinden gittiklerini, Kürtçe ve Arapçada ise klasik masalları tercih ettiklerini söylüyor. Süreçteki güzel bir hikâyeyi de aktarıyor: Rumcayı seslendiren kişi bir arkadaşımızın annesi Dilek Zeren’di.