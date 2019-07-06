Bir Spider-Man filminden daha fazlası!

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Spider-Man’in ilk solo filmi Homecoming’den sonra Far From Home vizyonda. Salt Endgame’in devamı rolünü üstlenerek çizgi roman severlerin kalbini kazanan yapım, seride sıkıcı olmaktan uzak bir ikinci film ortaya koyuyor.

Malumu ilam edelim; solo süper kahraman filmlerinden hepimiz çok sıkıldık. Çizgi roman evrenine ait herhangi bir süper kahramanın tek başına hikâyesini izlemek, eskisi kadar heyecan verici gelmiyor. Zira DC ve Marvel’ın bol kahramanlı uyarlamalarında (evet, ne yazık ki DC bu konudaki makûs talihini yenemedi bir türlü) izlediğimiz dünyayı tehdit eden güçlerin boyutundan ve karakterlerin bir arada yarattıkları eğlenceden sonra kahramanlarımızın küçük çaplı tehditlerle uğraşmalarından pek haz almıyoruz. Bilhassa Marvel film yaratıcıları da bunun farkında ki, Captain Marvel (2019) gibi öncü hikâye yaratmak dışında solo serilerin hemen hepsini son birkaç senedir diğer kahramanların hikâyeleriyle birleştirmeye başladılar. Zaten Endgame için de bu gerekliydi fakat Thor: Ragnarok’un (2017) ya da Captain America: Civil War’un (2016) kendi serilerinden ayrılmasının asıl sebebi de buydu.

İlk olarak Civil War’da, Tom Holland ile izlediğimiz yeni Spider-Man’in ilk solo filmi Homecoming’den (2017) sonra gelen Far From Home, işte esasen bu fikirden yola çıkıyor ve kendisini, doğal olarak, Engame’e eklemleyerek çok yerinde bir karar veriyor. Böylelikle başka süper kahramanları filme ve senaryoya doldurmadan, salt Endgame’in devamı rolünü üstlenerek hem çizgi roman severlerin kalbini kazanıyor, hem de seri için sıkıcı olmaktan uzak bir ikinci film ortaya koyuyor.

AKSİYON DÜZEYİ ARTIRILMIŞ

Filmin açılış sekansı bile, geri kalan zamanda ne kadar eğlenceli bir hikâye izleyeceğinizin işareti zaten… Sizi kahkahalara boğan Endgame göndermesinden sonra, büyük savaştan bitap düşmüş bir Peter Parker’la karşılaşıyoruz ve zaten evden uzağa gitmesinin sebebi de, bu manevi yorgunluğu… Ancak elbette, dünyayı kurtarma görevi yine peşini bırakmıyor ve zekice kurgulanmış, hatta epey değiştirilmiş bir kötü karakterle birlikte filmin aksiyon düzeyi de artırılıyor. Yıllar önce Tobey Maguire ile izlediğimiz ve hemen herkesin çok sevdiği Spider Man filmlerinden sonra, başrol oyuncularının giderek düşen yaş ortalamalarıyla yeni Spider-Man yapımları bir gençlik serisi havası kazandı ki bunda, çizgi roman uyarlamalarının hitap ettiği kesimin artık daha ziyade gençler olmasının payı büyük. Tom Holland, rolünün üstesinden geliyor, hatta ona eşlik eden Zendaya ile iyi bir ikili oldukları söylenebilir. Ancak filme asıl katkıyı, Mysterio karakteriyle dâhil olan Jake Gyllenhaal yapıyor ki onun performansından bahsetmeye gerek yok herhalde…

Özetle Spider-Man: Far From Home, ortaya keyifli bir seyirlik çıkarıyor. Sinemada görülmeye değer… Puanım: 7/10