Bir paylaşımla, yeni keşiflere yelken açıyor

Hayatını seyahate, gezmeye adamış birisi olarak bugüne kadar yurtiçinde gittiğiniz illerin ve yurtdışında gittiğiniz ülkelerin sayısını biliyor musunuz?

Türkiye’de 50’den fazla şehri ziyaret etmişimdir. Yurtdışında 4 kıtada 50’ye yakın ülkeye seyahat ettim. Henüz Güney Amerika, Okyanusya ülkelerine ve Antarktika’ya seyahat etme fırsatım olmadı. Gittiğim çoğu destinasyona tekrar gitmek isterim ama aklım hâlâ gidemediklerimde.

Sosyal medyada her gün ‘Yapılacaklar listesi’ ve ‘İstanbul’da yapılacaklar’ listesi paylaşıyorsunuz. Sayfaların ortaya çıkış hikâyesini anlatır mısınız?

Ben yatırımcıyım, bu iki projeye Ahmet Kılınçlı ve Can Morkoc ile beraber karar verdik. Ahmet, çok gezen ve çok fazla projede imzası olan başarılı ve aynı zamanda az ve öz çalışmasını seven birisi. Can da sosyal medyaya bir hayli hâkim. Yurtdışından esinlenip ‘Yapılacaklar Listesi’ ismini Türkiye’ye uyarladık derken hem Twitter hem Instagram’da çok iyi ivme kazandık. Sonrasında Ahmet’in ‘İstanbul’a özel bir hesap neden yapmıyoruz’ demesiyle de ‘İstanbul’da Yapılacaklar’ devreye girdi.

ZİYARET ETTİĞİM YERLERİ PAYLAŞIYORUM



Yaptığınız iş, binlerce insanın rotasını oluşturuyor. Paylaşılan yerleri nasıl ve neye göre öneriyorsunuz?

Ziyaret ettiğim ve insanların da ‘Böyle bir yer var mı?’ diye düşündüğü yerleri paylaşıyorum. Takipçilerimin önerdiğim yerlere gidip beğenmesi ve bunu bana geri bildirmesi beni çok mutlu ediyor.

Genellikle gittiğiniz yerler mi yoksa reklam veren yerleri mi paylaşıyorsunuz?

Şu an için pek reklam almıyoruz, aldıklarımız da konseptimize uygun içerikler aslında. Paylaşımlar saha ekibimizin, iş birliği yaptığımız gezginlerin gittiği yerlerden ve takipçilerimizden gelen fotoğraf ve videolardan oluşuyor.

Paylaştığınız her yere kendiniz gittiniz mi? Gitmeden önerdikleriniz oluyor mu?

Çoğu yere gidiyoruz. Gitmeden önerdiğimiz yer neredeyse yok, muhakkak bir arkadaşımız daha önce gitmiş deneyimlemiş oluyor.

Paylaşımlardaki fotoğrafları siz mi çekiyorsunuz?

İlk başlarda evet ama şu an bizim ekip arkadaşlarımızın ve iş birliği içinde olduğumuz gezginlerin çektiği fotoğrafları kullanıyoruz.

PANDEMİDE BUTİK OTELLER TERCİH EDİLDİ



Pandemi dönemi ve öncesini karşılaştırdığınızda seyahat sektörü nasıl etkilendi?

Başta turizm sektörü olmak üzere tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Ülkemizdeki ve yurtdışındaki kısıtlamalar nedeniyle bir dönem seyahatler durma noktasına geldi. Bu yıl içerisinde planlanan çoğu seyahat ya iptal edildi ya da ileri bir tarihe ertelendi. Normalleşme sürecinde yurtiçinde seyahatler serbestleşti ancak yurtdışındaki çoğu ülkeye halen kısıtlamalardan dolayı seyahat edilemiyor. Pandemide yurtdışına seyahatin kısıtlanması sebebiyle yerli turistin seyahat rotası yurtiçi destinasyonlarına yöneldi ve izole tatil anlayışıyla seyahatlerini organize ettiler. Pandemi sebebiyle bu bölgelerdeki yıldızlı konsept otellerden ziyade butik otel, kiralık ev, yazlık villa ve apartlar tercih edildi.

EGE - AKDENİZ BÖLGESİ GEZİLDİ



Yaz tatili için yine Ege-Akdeniz bölgesi en çok tercih edilen yerler oldu. Bu bölgelerde bu yıl en çok ziyaret edilen yerler Denizli Pamukkale, İzmir Efes, Çanakkale Assos Antalya Phaselis, Patara ve Olympos müze ve ören yerleridir. Yine Karadeniz bölgesinde Trabzon Sümela Manastırı ve Sinop Tarihi Cezaevi en çok tercih edilen destinasyonlar oldu. Bunlar harici her zaman her dönemde tercih edilen Kapadokya, Nevşehir Hacıbektaş Müzesi, Konya Mevlana Müzesi pandemi döneminde de gidilen yerler oldu. Ve tabii değinmeden edemeyeceğiz. Önümüzdeki yıl en çok tercih edilen yurtiçi destinasyonlara Göbeklitepe’yi ekleyebiliriz. Umarım bundan sonraki süreçte pandemi etkisini yitirir, seyahat etme noktasında özgür olur, ülkemizdeki ve dünyadaki göremeye değer yerleri ziyaret etmeye ve yeni yerler keşfetmeye devam ederiz.

AKŞAM CUMARTESİ’YE ÖZEL ‘DUYGU DURUM ROTASI’



Doğayı keşfetmek için gidilecek yerler: İzmir-Balçova Terapi Ormanı, İstanbul-Belgrad Ormanı, Kırklareli-İğneada Longoz Ormanları, Sakarya-Acarlar Longozu, Bolu-Sülüklü Göl.

Şehrin stresinden kaçılacak yerler: İstanbul-Atatürk Arboretumu, Kocaeli-Ballıkayalar Tabiat Parkı, Hatay-Harbiye Şelalesi, Muğla-Montana Tepesi, Kahramanmaraş-Kanlıböğet Göleti, Sinop-Erfelek Şelalesi.

Yemeklerini keşfetmek için gidilecek yerler: Kaş-Zaika Ocakbaşı, Fethiye-Nude Restaurant, Urla- Od Urla, Gaziantep-Yesemek Restaurant, Afyon-Aşçı Bacaksız.

Arkadaş grubuyla gidip, eğlenilecek yerler: Olimpos, Mavi Yolculuk, kamp yapmak için Darlık Barajı.

Kültür sanat gezisi için gidilecek yerler: İstanbul-Pera müzesi, Eskişehir-Odunpazarı Modern Müze, Hatay-Arkeoloji Müzesi, Gaziantep-Mozaik Müzesi, Şanlıurfa-Göbeklitepe, Nevşehir-Paşabağı.

İstanbul’da ya da çevresinde kahvaltı için gidilecek mekanlar: Beyoğlu Arada Endülüs, Türk ve Lübnan mutfağını birleştiren güzel bir restoran. Çeşme Bazlama, Zennup1844, Gazebo Yeniköy, Emirgan Taş Kahve.