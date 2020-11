Bir Noel animasyonu: The Grinch

Yılbaşı yaklaşıyor… Yılsonuna kadar Noel temasıyla izleyeceğimiz pek çok yeni filmin başında, bu ay erken davranarak gösterime giren The Grinch var. Çocuklar tarafından en sevilen Noel temalı hikâyelerin başında gelen How the Grinch Stole Christmas!’ın, modern bir animasyon uyarlaması olan film, Jim Carrey’li canlı aksiyon türündeki yapımın tarzından epey uzak bir stille karşımıza çıkıyor ve hedef kitlesini büyük oranda küçük sinemaseverler olarak belirliyor. Carrey’yi giydiği kostüme rağmen kayda değer performansıyla izlediğimiz öncül film her ne kadar çocuklara hitap etse de, yetişkinleri de seyirci kitlesine dâhil etmeyi başarmıştı. Hikâyeyi biraz serbestçe uyarlayarak Grinch’in çocukluğuna epey zaman ayırmış ve Noel öncesi giriştiği eylemin sebebini farklı yorumlamıştı. Filmi sevmeyenler olduğu kadar, en iyi Noel filmleri arasına sokanlar da az değil ancak yeni Grinch’i özellikle çocukların sevmemesi imkânsız zira klasik hikâyeyi bilgisayar efektlerinin yardımıyla, çok sevimli, naif ve bir o kadar da eğlenceli bir dille sinemaya aktarıyor. Y. Cheney - S. Mosier ikilisinin yönettiği film, orijinal fikri epey keyifli bir şekilde senaryolaştırıyor ve The Grinch karakteri ile sadık köpeği Max’in birlikteliğini kahkaha dolu sekanslara dönüştürüyor. Grinch karakteri ve Whoville Kasabası’nın sakinlerinin sıcacık hikâyesi bu yeni animasyonla yeniden hayat buluyor. Animasyon meraklıları kaçırmamalı…