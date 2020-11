Bir Lady Gaga Filmi: Bir Yıldız Doğuyor

The Hangover ve Silver Linings Playbook gibi filmleriyle popülarite kazanan oyuncu Bradley Cooper, A Star Is Born ile ilk kez yönetmen koltuğuna oturarak bu alanda rüşdünü ispat etme çabasına girişiyor. A Star Is Born, Cooper’ın ilk yönetmenlik denemesi olmasına rağmen elle tutulur bir yapıya ve kayda değer oyuncu performanslarına sahip.



Ancak başrollerinden biri olan Ally isimli karakter için Lady Gaga yerine daha önce düşünülen Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira ve Rihanna gibi isimler yer alsaydı, aynı cümleleri kurmanın imkânsız olacağını rahatlıkla söyleyebilirim zira A Star Is Born’u, gişede yürütecek olan nasıl ki Lady Gaga ismiyse, filmi de izlenilir kılan yine ünlü şarkıcının ta kendisi… Daha önce birkaç dizi ve filmde rol alan ancak asıl çıkışını American Horror Story’deki performansıyla yapan Lady Gaga, A Star Is Born’un gerçek anlamıyla yıldızı…

Barlarda şarkı söyleyerek müzisyen olma hayalleri kuran Ally’nin (Lady Gaga), ünlü bir rock yıldızı Jackson Maine (Bradley Cooper) tarafından keşfedilmesi ve Ally’nin, Grammy’ye uzanan yolculuğunda Jackson’ın ona yardımcı olmasını anlatan A Star Is Born, orijinal hikâyedeki oyuncu iki sevgiliyi müzisyene çeviriyor ancak ana problemi, yani alkolizmi saklı tutuyor. Filmde Jackson Maine, ilk yapımdaki gibi alkol problemi yaşayan ve sevdiği kadının yükselişiyle paralel, bu sorunu ayyuka çıkan bir karakter… Zaten filmin dramatik yapısını güçlendiren yegâne faktör de bu… Geriye kalan süreçte hikâyenin asıl yükünü Bradley Cooper, Ally ile birlikte şarkı söyledikleri sekanslara veriyor ve filmini bir bakıma kurtarıyor. Zira bu sekansları çıkardığımızda, A Star Is Born’dan arta kalan pek bir şey olduğunu söylemek zorlama olur çünkü film, kâğıt üzerinde dahi sıkıntılı bir yapıya sahip. Hikâye anlatımındaki kopukluklar tamamen kurguya yansımış ve planlar arasındaki geçişlerin “manasızlığı” anlatıyı tümden etkiliyor ve hatta bozuyor.

A Star Is Born’un, Lady Gaga’nın ismi sebebiyle prim yapacak bir iş olacağını Venedik ve Toronto Film Festivalleri’nde dahi gösterilmesinden öngörmek çok zor değil… Şayet büyük bir Lady Gaga hayranı değilseniz, filme dair beklentilerinizi sınırlı tutmanızı tavsiye ederim. Aksi halde, bayılacağınız bir iş olması kuvvetle muhtemel…