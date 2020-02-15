Bir fincan kahvenin sağlığınız için de çok hatırı var...

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Gün içerisinde modumuzun bir tık yükselmesine ihtiyaç duyduğumuzda, havamızı değiştirebilen, enerjimizi yükseltebilen keyifli bir içecektir kahve.

İçtikten sonra kahvenin içeriğinde bulunan kafeinin kan dolaşımına ve beyne geçmesiyle vücudumuza etkisi başlar. Kafein beyinde adenosin denen bir nörotransmitteri bloke eder. Ardından norepinefrin ve dopamin uyarılır. Bu da enerjik ve zinde olmanızı kolaylaştırır.

ÖLÇÜLÜ VE SAĞLIKLI KAHVE İÇELİM

Günde 2- 3 fincan kahve güvenilir ve sağlıklı ölçüdür. Fazla kahve tüketirsek; Reflu ve uykusuzluk problemleri yaşama riskimiz artar, stres seviyemiz yükselebilir.

Kahvemizde şeker ve süt tozu olmasın. Sağlıklı olan ve bize iyi gelen kahve ya sade olmalı ya da direkt süt ilavesiyle yapılmalıdır.

KAHVENİN BİZE İYİ GELEN HALLERİ;

Ölçülü, kararında, sütlü veya sade kahve içmek, hem sağlıklı hem de keyifli bir içecek.

Günü verimli yaşamamızı kolaylaştırır; beyinde hafızayı güçlendirir, ruh hali iyiye gider, uyanık olmamızı kolaylaştırır, enerji seviyemiz yüksek olur, genel bilişsel işlevler güçlenir.

Metabolizmamızı hızlandırır; kafeinin metabolizmamızı hızlandırma özelliği var. Kilo verme diyetlerinde kafein yağ yakmayı kolaylaştırır. Ancak uzun süre kahve içerseniz, metabolizmayı değiştirmediği görülmüştür.

Yağ yakmayı kolaylaştırır; kafein adrenalin düzeylerini arttırabilir, yağ asitlerini yağ dokusundan çıkarır ve enerji olarak kullanılmasını sağlar.

Şeker hastası olma riskini düşürüyor; her gün bir fincan kahve içmek tip 2 diyabet olma riskini yüzde 7 oranında azaltır.

Her gün 1 fincan kahve Alzheimer ve Parkinson olma riskini de azaltır.

Depresyon gelişme riskini de azaltır.

Sindirim sistemini düzenleyici etki gösterir; ılımlı ve ölçülü kahve tüketimi bağırsaklarda bakteri yapısını olumlu yönde etkiler.