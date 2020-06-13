Bir de size soralım dedik

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Herkes onlar hakkında konuştu ama çocuklara salgın döneminde evde neler yaptıkları, nasıl vakit geçirdikleri, online eğitimle aralarının nasıl olduğu sorulmadı. Tiyatro eğitmeni Pınar Kartalmış “Çocuklar acaba ne düşünüyor?” diyerek sosyal medyada sözü onlara verdi.

Salgın her yaş grubundan herkesi bir şekilde etkiledi. Haftalardır enine boyuna her açıdan konuşuldu. Ancak çocuklar ve gençlerin hayatında ne tür izler bırakıldığı üzerinde çok da durulmadı. Tozlu Sahne Harbiye Genel Sanat Yönetmeni, tiyatro eğitmeni Pınar Kartalmış da “Çocuklar acaba ne düşünüyor?” sorusundan hareketle sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla çocuklara ve gençlere mikrofon uzattı.

“Bu sayede karantina günlerinin onlar üzerindeki etkilerini, neler yaptıklarını ve neler yapmak istediklerini konuşma fırsatı bulmuş oldum.” diyen Kartalmış, “Toplumun farklı kesimlerinden çocuklara ulaştım. Yaşamlar belki farklı fakat duygular aynıydı. Çocukların zihninde çok da olumsuz bir etkiye denk gelmedim. Korku ve panik pek de yoktu. Çocuklarda ilk hafta herkeste olduğu gibi bir şaşkınlık oluşmuş. Ancak çocukların en belirgin özelliği olan ‘gözlem’ sayesinde, kabullenmişlik ve çok çabuk uyum sağlama durumunu gördüm” şeklinde konuşuyor.

ÇOCUKLAR BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Okulların kapanması ve çocukların ilk kez evde, ebeveynleri ile bu kadar uzun bir süre birlikte zaman geçirmesinin de farklı etkileri olduğuna dikkat çekiyor Kartalmış.

“Okulların kapanmış olması gerek ebeveynlerin yoğun iş hayatı gerekse hayatın koşturmacasının vermiş olduğu yorgunluk hissiyle bir panik haline yol açtı ailelerde. Çünkü kimi ebeveynler sadece doğum sürecini birlikte geçirmiş olduğu evlatlarının varlıklarına 7-24 alışık değillerdi. Kanaatimce yine çocuklardan gelen destek ve yönlendirme sonucu herkes ilk bir haftayı gergin geçirmiş olsa da, daha sonraları rahat geçirdiler. Bu da çok normal. Konuştuğum birçok çocukta evde kendilerine verilen belki de oluşturulan alan sayesinde eve olan, aileye olan aidiyetlerinin çok daha geliştiğini gördüm. Ayrıca sorumluluk alan çocuklar, bu sınavda yetişkinleri geçmiş oldular.”

Çocukların sürece çok hızlı adapte olduğunun altını çizen Pınar Kartalmış, “Kendilerinden ziyade ev ahalisine herhangi bir zarar gelmemesi adına büyük fedakarlık yaptı çocuklar. Bir diğer önemli nokta ise, çocuklar bu süreçte eğitim hayatlarını okul değil evde devam ettirmek durumunda kaldılar. Bu süreci değerlendiren çocukların ortak kanısı, online eğitimin tam manada verimli olmadığı yönünde. Çünkü bireysel farklılıklar devreye girmiş. Kimi çok iyi anlarken kimisi de hiç anlamamış. Takviye alan öğrenciler çok daha şanslı bu konuda. Bazı özel kurumlar ve devlet okulunda görev yapan öğretmenlerimiz özveride bulunup televizyonun haricinde çocuklarıyla birlikte olmuşlar.Tabii herkes için bu böyle olmadı. Bu açığın gelecek dönem dikkate alınıp telafi edilmesini umuyoruz.” diyor.

EVE EN HIZLI ONLAR ADAPTE OLDU

Çocukların ev merkezli yeni bir eğitim sürecine girdiklerine de dikkat çeken eğitimci Kartalmış, “Çocuklar daha evvel gittikleri kurslar yerine evde kendilerine birtakım hobiler edindiler. Asıl kıymetli olan da şu, çocuklar ebeveynlerinin dizleri dibinde onların da katkılarıyla kendi istekleri, kararları doğrultusunda birçok hobi için kafa yormaya başlamış.” şeklinde konuşuyor ve devam ediyor: “Resim yapmak, ev işlerine yardım etmek, evcil hayvan beslemek, çiçek büyütmek bunlardan bir kaçı. Öyle ki animasyon yapan 8 yaşında bir çocuktan tutunda, mutfakta birçok başarıya imzasını atmış, sarma dahi yapmış çocuklar ile tanıştım. İnanılmaz bir keyif olduğunu çocukların parlayan gözlerinde görmek mümkün.”

Çocuklarla başlayan ‘Size hiç sorulmadı’ serisini gençlerle devam ettiren Kartalmış, yayınlara katılmak isteyen çocuklar ve gençlerin Instagram’dan @pinarkartalmiss hesabına mesaj atarak programa konuk olabileceklerini söylüyor.