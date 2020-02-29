Bir buçuk asırlık sevgi geleneği

merve.oruc@aksam.com.tr

Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a bir iyilik geleneği olarak 152 yıldır süregelen Sevgi Bohçası bugün de ihtiyaç sahibi bebeklere ve annelere ulaştırılıyor. 1868 yılından beri yardıma muhtaç herkese el uzatan Kızılay, veren el ile alan el arasında köprü oluşturuyor.

Yurtiçinde ve dışında yardıma muhtaç insanların imdadına yetişen Türk Kızılay’ı, yeni doğan bebeklerin ve annelerinin de yanında. 1868 yılından bu güne veren el ile alan el arasında köprü oluşturan Türk Kızılay, farklı projeler geliştirerek ihtiyaç sahiplerinin yaralarına merhem oluyor. Sevgi Bohçası projesi de bunlardan biri. Sevgi Bohçası, bebek sahibi olan ve herhangi bir sosyal güvencelerinin olmadığı tespit edilen, maddi imkânsızlık içerisindeki ailelerin, sosyal yardım ve temel bebek bakımına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülüyor.

İHTİYACA GÖRE YARDIMLAR SÜRÜYOR



Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a bir iyilik geleneği olarak 152 yıldır süregelen Sevgi Bohçası hakkında merak ettiklerimizi Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’a sorduk. “Yardımlaşma kültürü bizim geleneğimizde her daim yer aldı, almaya da devam ediyor. Biz sadece buna aracılık ediyoruz. Sevgi Bohçası, 2010 yılında güncel bir bakış açısı ile yenilendi. İmkanlar doğrultusunda kapsamlı olarak yenilenen proje, bağışlar sayesinde bugün de gönüllerde kalıcı izler bırakıyor. Yurt içinde ve dışındaki hayırseverlerimizden bu konuda önemli bağışlar alıyoruz. Hayırseverlerimizin bağışlarıyla anne ve bebeğin ihtiyacı olan malzemelerle Sevgi Bohçalarımızı hazırlıyoruz.” diyen Altan, Sevgi Bohçası içinde neler olduğuyla ilgili bilgiler veriyor: “Yeni doğan bebeklerin ve annelerinin öncelikli hijyen, giyim eşyası vb. temel ihtiyaçları içeren Sevgi Bohçaları’nda; anneler için gecelik, hijyenik ped, çanta bulunurken bebekler için bez, ıslak mendil, pamuk, pişik kremi, şampuan, sabun, bebek yağı, emzik, biberon, ateş ölçer, oyuncak, hastane çıkış seti ve battaniye yer alıyor.”

Sevgi Bohçası’ndan yeni doğum yapmış ihtiyaç sahibi anne ve bebeği faydalanabiliyor. Başvuru aracılığıyla veya Kızılay ekiplerinin tespit çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini anlatan Altan, “Daha sonra şubelerimiz, temsilciliklerimiz veya sosyal yardım uzmanlarımız aracılığıyla ailelere ulaşıp yardım malzemelerini bizzat kendilerine ulaştırıyoruz. Daha çok kişinin yararlanması adına Sevgi Bohçası tek seferlik olarak veriliyor. Ailenin ihtiyaç durumuna göre ise ekiplerimiz başka yardım çalışmaları yapabiliyor.” şeklinde konuşuyor.

DÜNYANIN BİR UCUNA UZANAN ŞEFKAT ELİ



Türk Kızılay sadece Türkiye’de değil başka ülkelere de Sevgi Bohçası gönderiyor. Bazen dünyanın bir diğer ucuna bile yardım götürdüklerini dile getiren Altan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtdışında gerek daimi temsilciliklerimizle gerekse insani yardım operasyonları kapsamında görevlendirdiğimiz ekiplerimiz beraberinde götürdükleri ya da yerelden temin ettikleri yardım malzemelerini ihtiyacı olanlara ulaştırıyor. Bu yardımlar arasında anne ve bebekleri de mutlaka oluyor.”

Bağışçıların desteğiyle Sevgi Bohçası yardımları her geçen gün artıyor. 2019’da yılında bağışlarla temin edilen 4.300 Sevgi Bohçası ihtiyaç sahibi anne ve bebeklere ulaştırıldı.

RAHMET OLSUN KUMBARALARI HAYIRSEVERLERİ BEKLİYOR



Sevgi Bohçası’na destek olmak amacıyla başlatılan Rahmet Olsun projesinden elde edilen bağışlar ile anne ve bebeklere yardımlar ulaştırılıyor. Altan, Rahmet Olsun projesiyle ilgili şunları aktardı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle İstanbul ili sınırlarında bulunan 14 mezarlık ve gasilhaneye Kızılay kumbaraları yerleştirdik. Bağışçılarımız bu kumbaralar aracılığıyla ve diğer bağış kanalları üzerinden Rahmet Olsun projesine bağışta bulunabiliyor. Bu kumbaraları, diğer illere de yaymak planlarımız arasında yer alıyor.”

KIZILAY’IN SAHİBİ MİLLETTİR

Türk Kızılay, 152 yıldır bağışlar ve gönüllülük faaliyetleri dünyanın her yerinde yardım bekleyen tüm insanlığın umudu oldu, olmaya da devam ediyor. “Kızılay’ın asıl sahibi ve yegane kaynağı milletimizdir” diyen Altan, Kızılay’a nasıl bağış yapılacağını anlattı: “Mobil uygulamamız ile web sitemiz www.kizilay.org.tr’yi kullanarak, 168 ücretsiz çağrı hattımızı arayarak, internet bankacılığı dahil bankalardaki Kızılay hesap numaraları üzerinden ve şubelerimiz aracılığıyla bağışlarını güvenli bir şekilde yapabilirler. Ayrıca tüm cep telefonu operatörlerinden Sevgi Bohçası için 2868’e “SEVGİ” yazıp diğer projeler için de “BAĞIŞ” yazıp 1 SMS gönderdiğinizde de kolayca 10 TL bağışta bulunmuş oluyorsunuz.”