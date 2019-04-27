Biberli ekmek

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Çukurova’ dan başlayarak ülkemizin güneydoğusu boyunca uzanan eşsiz bir mutfak kültürüne sahibiz. Birbirine çok benzeyen, aynı damak tadına hitap eden ama farklı farklı yorumlanmış onlarca birbirinden leziz reçete var.

Önce hamuru yaparak başlayın. Hafif ılık süt, maya ve şekeri bir kapta karıştırın.

Diğer hamur malzemelerini bir kaba alıp, mayalı karışımı yavaş yavaş yedirerek yoğurun. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olmalı. Kıvama gelen hamuru üzerini örterek bir kenara alın. En az 2 katına çıkmalı. 1 saat kadar dinlenmeli. Bu arada, bütün iç harç malzemelerini bir kaba alın ve birbirine karıştırın. İç harç bir sürmelik kıvamına gelene kadar karıştırın. Fırını 190 derecede ısıtın.

Mayalanan hamurdan cevizden büyük, mandalinadan küçük parçalar koparın. Elinizi, tezgahı ve merdaneyi unlayarak, fındık lahmacundan daha büyük boyutta olacak şekilde açın. Her açtığınız hamuru, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine bol miktarda iç harçtan koyun ve yayın.Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

Malzemeler:

- 3,5 su bardağı un

- 3 çay bardağı ılık süt

- 1/2 paket yaş maya

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı toz şeker

- 1/2 yemek kaşığı tuz

İç harcı için:

- 1 adet orta boy soğan

- 2 tatlı kaşığı biber salçası (acı olması tercih sebebi)

- 3 tatlı kaşığı domates salçası

- 1/2 demet maydanoz

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1/2 çay kaşığı tarçın

- 1/2 çay kaşığı yenibahar

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı tuz