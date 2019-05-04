Beş adımda ipek gibi bir cilt

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Cildinizin ipek gibi yumuşak ve pürüzüsüz olması, cildinizin ölü tabakalardan ve siyah noktalardan arınmış, nemli ve sıkı olmasyla mümkündür. Cilt kendini yenileme kapasitesi olan bir organdır. Bu yenileme zamanı kişiden kişiye değişmekle beraber ortalama 20-28 gündür. Yenilemeye çalışırken cilt yüzeyinde biriken ölü hücre kalıntıları gözenekleri tıkar ve yüzeyin beslenmesine engel olur ve cilt yüzeyi pürüzlü, nemsiz ve mat görünür. Derinin en üst katmanı olan epidermis su geçirme özelliği olmayan tabakadır, dermis ise pigment hücrelerinin ve bağ dokusunun olduğu tabakadır. Yüzeysel cilt bakımlarından problemlere yönelik sonuç alamayışımızın ana sebebi epidermisde kalıyor olmamızdır. Akne, leke, kırışıklık, kuruluk gibi problemlere yönelik tedaviler uygulanabilir. İpek gibi bir cilt için uyulanacak yöntem kişinin cilt yapısına göre belirlenir ve kişiye özeldir.

1. ADIM: TEMİZLEME

Klasik bakımlardan farklı olarak sıkma işlemi olmadan pırlanta başlıkları sayesinde yüzeyi arındıran bu yöntemler, cilt yüzeyinde mikrodermabrazyon yaparak geliştirilmiş ve kontrollü soyma işlemiyle cilt yüzeyindeki ölü hücreler ve gözenekleri temizler. Özel formüle edilen solüsyonların dermise inmesini sağlar. Böylelikle derinlemesine temizlenen ve arınan cilt tedaviye hazır gale getirilir.

2. ADIM: PEELİNG

Bu geliştirilmiş ve kontrollü soyma işlemi, etkili içerikleri cilde nüfus ettiren bir cilt yenileme yöntemidir. Her yaşta ve her mevsim yapılabilir, akneli, ton eşitsizliği olan, gözenekli ve nemsiz ciltler için ayrı solüsyonlar ile uygulanır. İhtiyaca göre 1 seans yapılabileceği gibi 4-6 seans arası da yapılabilir. Özellikle yaz tatili öncesi cildi yenileyen ve temizleyen en pratik uygulamadır. Perling sonrası vilt ışıltısına tekrar kavuşur.

3. ADIM: YENİLEME

Dermalinfüzyon sistemi, kontrollü bir peeling etkisi ile, gözenekler, ton eşitsizliği, akne eğilimi ve nemsizlik gibi şikayetleri azaltmayı hedefler. Vakum ve püskürtmeye ilave olarak yüzeyi zımparalayan bu yöntem, özel formüle edilen solüsyonların dermise inmesini sağlar. Yenilenen cilt genç bir cikdin büyün özelliklerini yeniden kazanır.

4. ADIM: LENF DRENAJI

Biriken toksinlerin ve artık maddelerin deriden uzaklaştırılması için etkin bir lenf drenajının olması gerekmektedir. Böylelikle cildin atıkları ve kirleri cltten uzaklaşır ve lenfatik dolaşımın artması ile ciltte sıkılaşma ve canlanma meydana gelmektedir. Sıkı bir cilt gözenekleri azalmış ve toksinlerinden arınmış ce tazelenmiştir.

5. ADIM: NEMLENDİRME

Cilt bakımlarında temel amaç iyi bir nem vermektir cilde. Nem, cilt hücrelerinin yenilenmesinin arttığı ve tazelendiği anlamını taşır. Nemlenme sadece epidermal katlarda kaldığında geçici ve anlık bir iyilik hali olurken dermal tabakalar nemlendiğinde cilt derinlemesine yenilenir. Yenilenen cilt parlaktr, püzrüzsüsdür, ipek gibidir. İpeksi cilt bakımı pırlanta başlıkları ile cildin yenilendiği ve ihtiyacı olan içeriklerle cildin beslendiği, Avrupa ve Amerika’da dermatologların sıklıkla tercih ettiği uygulamalardandır.