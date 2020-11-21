Musikinin son dönem üstatlarından Bekir Sıdkı Sezgin’le ilgili ilk kez bir kitap yayımlandı.

Son dönemin en önemli musiki üstatlarından Bekir Sıdkı Sezgin’in hayatı ve sanatkâr kişiliği

“Bekir Sıdkı Sezgin/Musikiye Vakfedilmiş Bir Ömür” adıyla kitaplaştı. Ketebe Yayınlarından çıkan kitabı, büyük ustanın kendisi gibi bir sanatkâr olan oğlu Hüseyin Kudsi Sezgin, Yasin Eker ve Ahmet Sadık Hıdır yayına hazırladı.

Elli seneyi aşkın musiki yolculuğu kendi ifadesiyle “bir besmele ve sübhaneke” ile başlayan; hafızlık, mevlithanlık, hanendelik, sazendeler, hocalık, bestekârlık gibi vasıflara sahip çok yönlü bir sanatkâr olan merhum Bekir Sıdkı Sezgin (1936-1996), musikimizin son dönemdeki en önemli isimlerinden biriydi. Bu çok yönlü sanatçımızı layıkıyla tanıtabilmek için ailesinden, sevdiklerinden ve sanatçının kendi kaleminden pek çok yazı kitapta yer aldı. Kitapta yer alan söyleşi, yazı, belge ve fotoğrafların büyük bir kısmı da ilk defa yayımlandı. Bekir Sıdkı Sezgin’in tüm bestelerine ilişkin kapsamlı beste listesi ve daha önce yayımlanmamış beste notalarından örnekler de ilk defa bu çalışma ile gün yüzüne çıktı.

“Kısaca söylemek gerekirse hayatımı yalnız musikiye vakfettim. Şu gerçeği de önemle belirtmek isterim ki küçük yaşımda başlayıp bugüne kadar hayatımı yalnız musikiye vakfetmiş olan ben, henüz hiçbir şey öğrenmediğimin farkındayım” diyecek kadar mütevazı olan ve kendisinden hiç bahsetmeyen Bekir Sıdkı Sezgin’le ilgili kaynak bulmak bu sebepten dolayı oldukça zordu. Ancak bu kitapla hem ailesinden hem dostlarından hem öğrencilerinden hem de onunla çalışmış isimlerden yazılar derlendi, röportajlar yapıldı.

Aile albümünden fotoğrafların da kullanıldığı kitabın sonunda yer alan karekod vesilesiyle Bekir Sıdkı Sezgin’in bir kısmı ilk defa yayımlanan eşsiz kayıtları da okuyucuların ilgisine sunuldu.

584 sayfadan oluşan ve özel bez ciltle kaplı “Bekir Sıdkı Sezgin (Musikiye Vakfedilmiş Bir Ömür)” kitabı prestij kitap formatıyla özel okuyucularını bekliyor. Kitap, seçkin kitapçılardan temin edilebileceği gibi, birlikte.com.tr, kitapyurdu.com, dr.com.tr gibi internet satış sitelerinden de satın alınabilir.