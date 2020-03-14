Bebeklerde ilk 1000 gün önemli

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Doğru beslenmenin bebeklerin fiziksel ve sağlıklı gelişiminde önemli rol oynadığından bahseden Dr. Başak Çelik Namdar ve Uzman Diyetisyen Çağatay Demir, ilk 1000 günün önemli olduğunu ve çocuklara çeşitli besinlerle damak zenginliği oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve geleneksel yemek kültürünü dijital yaşamla birleştiren Thermomix®, ebeveynlere rehberlik edecek Bebekler İçin Sağlıklı Beslenme kitabını yayımladı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Namdar Çelikkan ve Uzman Diyetisyen Çağatay Demir’in katkılarıyla hazırlanan kitapta bebeklerin beslenmesine dair tüm bilgiler yer alıyor. Ebeveynler için kaynak olacak kitapta, sağlıklı ve besin değerlerini ölçerek bebeğinizin tüm ihtiyacını karşılayabileceğiniz 80 tarife ek olarak, bebeğinizin doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmesi için nasıl bir yol izleyebileceğiniz, ay ay hangi besinlerin bebeğinizin beslenmesine eklenmesi gerektiği gibi birçok faydalı bilgi bulunuyor.

PORSİYONLARI DOĞRU AYARLAMAK LAZIM



Kitap lansmanında konuşan Dr. Başak Çelik Namdar ve Uzman Diyetisyen Çağatay Demir, beslenmenin bebeklerin fiziksel ve sağlıklı gelişiminde önemli rol oynadığından bahsederek ilk 1000 güne dikkat çekti. “Biz bir zemin inşa ediyoruz. Bir binanın temeli ne kadar güçlü ise ileriki dönemde de o derece sağlam olur. Bebeklerin beslenmesi de gelecekte sık hastalanmama, öğrenme güçlüğü ve kapasitesi açısından çok önemli. Anne sütü mucizevi bir olay. Bütün hayatımızı etkiliyor. Ama ek gıda süreci de çok önemli. Doğru beslenmeyle ilgili bu kitap size yol gösterecek. Kitapta hangi ayda hangi besinlerden yemekler yapılmalı üzerine çalıştık. Protein, karbonhidrat, yağ değerine dikkat edilmeli. Çocuğun doğru kilo alması, obezite olmaması için porsiyonları da doğru ayarlamak lâzım.” diyen Başak Namdar, çocuklara ilk 1000 günde bir hayat tarzı benimsetilmesi gerektiğini belirtiyor. Çocukların ileride karşılaşacakları kronik hastalıkların önüne geçmek için çocukların doğru besinlerle buluşması gerektiğinin altını çizen Demir ise şunları aktardı: “Doğru besinleri, doğru ölçüde ve doğru zamanda vermek çocukların yaşam kalitesini artırır. Bunu yaparken çocukların açlık, tokluk durumuna saygı gösterilmeli. Besin çeşitliliği çok önemli. Bugünün çocuklarında seçicilik çok fazla. Bunun önüne geçmek için damak tadı zenginliği kazandırılmalı. Farklı gıdalar çocukların önüne koyulmalı. Bunu yaparken çocukların dikkatini dağıtacak şeyler yapılmamalı. TV, tablet açmak ya da uçak geliyor demek yanlış bir tutum. Yemek yemek bir oyun, ödül değil. Çocuk sadece yemeğe odaklanmalı.”

ET, ÇOCUKLARIN DEMİR SEVİYESİNİ DÜZENLER



Dr. Başak Namdar, ek gıdaya geçişte nelere dikkat edilmesi ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili ailelere uyarılarda bulundu: “6. aydan sonra ek gıdaya başlanmalı. Çocuğun durumuna göre beslenme listesi değişebilir. Bebek çok iyi anne sütü alıyor ise ek gıdaya çok girmiyoruz. Geçiş süreci oluyor. En başta meyveyle başlanabilir. 10-15 gün sonra çorba eklenir. Bebeğe özgü bir beslenme düzeni oluşturulmalı. Alerjen değeri düşük patates, havuç, pirinç, kabak ile başlanabilir. Önce ara öğün, sonra öğle çorbası daha sonra kahvaltı en son akşam yemeği eklenmeli. Akşam yemeği 8. aydan sonra verilebilir. Kahvaltı duruma göre 7-8 aylıkken başlanabilir. Yumurta alerjen olduğu için önce sarısı verilir. Et, 6. aydan itibaren verilmeli. Bu, çocuğun demir ihtiyacını karşılamak için önemli. Önce çorbalara eklenebilir, 8. aydan sonra da köfte verilebilir. Tavuk eti hormonlu olduğu için önermiyorum. Balık, 9. ve 10. aydan sonra listeye eklenebilir. Dip balıkları verilmemeli. Peynir, yoğurt da gelişim için önemli. Tuz bir yaşından önce verilmemeli. Sakatat asla yememeli. Patlıcan,15. aydan önce verilmemeli. 2 yaşından sonra anne sütü önermiyoruz. Çocuklar psikolojik olarak kötü etkilenir. Yemek yemek yerine sürekli annesini emen bebek iştahsız olur ve büyüme geriliği olan çocuklarla karşılaşırız.”