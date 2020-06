Bebek beslenmesinde ilk 6 ay sadece anne sütü! Emzirmenin de teknikleri var

nil@nildiyet.com

Bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için anne sütü büyük avantaj sağlar. Anne için de doğum kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmasına eşsiz yardımcıdır.

Peki maksimum verimlilikte emzirebilmek için ne yapmalı nasıl beslenmelisiniz?

1 Sabah uyanınca 1 saat içinde kahvaltı yapmalı, enerji almalısınız ki vücudunuz yeterli ölçüde süt üretebilsin. Eğer kahvaltınız gecikiyor ise ön kahvaltı olarak 1 avuç kuru yemiş veya 1 su bardağı süt içerek metabolizmanızın çalışmasına ve vücudunuzun süt üretmesine destek verebilirsiniz.

2 Her zaman her yerde, her emzirme öncesi ve sonrası su için. Ne kadar çok su içerseniz sütünüz o kadar çok ve sürekli olur.

3 Sık sık beslenin. Sabah, öğlen, akşam ana öğünlerin arasına, 2-3 saatte bir olacak şekilde sağlıklı ara öğünler tüketin.

4 Bebeğinizin ilk günlerinde beslenmesini kendisine bırakın, her istediğinde emzirin. Uzun süre emmesinden korkmayın.

5 İlerleyen zamanlarda sık sık emzirmeye devam edin. 2- 3 saatte bir emzirirseniz, süt üretimini tetiklemiş olursunuz. Emzirdikçe süt üretiminiz devam eder.

6 Her emzirme sonrası memenizdeki sütün bitmiş olmasına dikkat edin. Eğer emzirme sonrası süt kaldıysa süt sağma makinesiyle boşaltın.

7 Bebeğinizden uzak olduğunuz zamanlarda da 3 saatte bir göğsünüzü boşaltırsanız, süt üretimini durdurmamış olursunuz.

8 Gece emzirmeleri çok önemlidir. Gece emzirdiğiniz zaman süt üretimini sağlayan hormonlar daha çok çalışır ve ertesi gün süt üretimi daha iyi olur.

9 Kükürt içeren bazı sebzeler bebeğinizde gaz sancılarına sebep olabilir. Bu sebzeleri ilk 6 ay tüketmemeye özen göstermelisiniz.

10 Emzirme öncesi/sonrası ve emzirirken rahat olun. Emzirmek bir anne için en güzel, en sağlıklı zamanlardan biridir.

11 6. ayın sonunda emzirmeye devam etmekle birlikte ek gıdalara yavaş yavaş doktorunuzun önerdiği şekilde başlamalısınız.

12 6-12 ay arasında zaman içinde ek gıdalara yavaş yavaş başlayıp, yavaş yavaş artırarak devam etmelisiniz.