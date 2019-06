Bayramı sağlıklı karşılayın

nil@nildiyet.com

Bayramlar ailelerin bir araya gelme sebebidir. Ramazanda oruç tutarken uzun süren açlığa alışan bedenimizin bayram ikramlarındaki ağır yiyeceklerle karşılaşması vücudumuzu yorar. Orucun etkisiyle yavaşlayan metabolizmanızı bayramda hızlandırın.

SABAH KAHVALTI ŞART

Gece boyunca çalışmaya devam eden bedenimizin sabah uyandıktan sonra beslenmesi gerek. Ramazan ayı boyunca kahvaltı yapamıyoruz. Bu yüzden metabolizmamız daha yavaş çalışıyor. Bayramın ilk günü sağlam bir kahvaltıyla güne başlayın. Kahvaltınızda yumurtanız, peyniriniz, tam tahıllı ekmeğiniz ve bolca mevsim yeşilliği olsun. Zeytin ve ev yapımı reçele de kahvaltı sofranızda yer verin. Bayram telaşıyla öğün atlamamaya özen gösterin.

4 saatten uzun süre bir şey yememek metabolizmanızı yavaşlatır. Ani ve hızlı yemek yemek de vücudunuzu yıpratır. Özellikle şeker hastaları, kalp hastaları, tansiyon hastaları ve kilolu kişiler bu bayramda daha çok dikkat etmeli. Yaz sıcakları, fazla yemek yemek sonrası tehlike çanları çalmaya başlar. Hastaneye kaldırılmak kaçınılmaz olur. Öncelikle tabağınıza alacağınız gıdalar her besin grubunu içinde bulundurmalı. Birinci grup et grubu. Bu grupta kırmızı et, tavuk, balık, peynir bulunabilir. İkinci grup ekmek grubu. Daima tercihinizi tam tahıllı veya çavdar ekmeğinden yana kullanın. Börek, makarna veya pilav yediğinizde ekmek yemeyin. Üçüncü grup sebzeleri kapsar. Mevsim yeşilliklerinden mümkün olduğunca faydalanın. Dördüncü grup meyve grubudur. Yaz meyvelerinin metabolizmayı canlandırmadaki etkisi büyüktür. Es geçmeyin. Serinlemek için ev yapımı limonata tercih edin.

İKRAMDA AŞIRIYA KAÇMAYIN

Bayramda her ikramın tadına bakmak ise kaçınılmazdır. Tadımlarda ölçülü olmaya gayret edin. Öğünlerinizin arasında 2 saat olmasına özen gösterin. Dolmalar, börekler, sarmalar ve tatlılar bayram ikramlarının vazgeçilmezidir. Her yediğiniz dolma, börek ve sarma ekmek grubuna girer. Ölçüyü kaçırmamanız gerekir. Tatlılarda ise tercihinizi dondurma, sütlü tatlılar veya meyvelerden yana kullanın. Baklava yemek isterseniz gün içinde 2 dilimi geçmemeye özen gösterin ve yemeğin üzerine tokken yiyin. Ramazan boyunca oruçluyken yeterli miktarda su içemiyoruz. Bedenimizin su ihtiyacı vücut ağırlığımız başına 30 ml’dir.

Metabolizmayı yüzerek çalıştırın

Hareket edin. Ramazan boyunca minimuma indirdiğiniz hareketi artırın. Tempolu yürüyüşlerle veya bol bol yüzerek yavaşlamış metabolizmanızı tekrar canlandırın. Bunu yaparken yakıcı öğle güneşinden kaçının. Sabah erken saatlerde ya da öğleden sonra akşamüstü sporunuzu yapın.