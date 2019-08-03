Bayram tadında indirimi kaçırmayın

umittemurcin@gmail.com

Alışveriş için harika bir hafta, neden mi? İndirimler başladı hatta oranlar yüzde 60-70 evrelerine kadar geldi, anlayacağınız fiyatlar oldukça makul. Listenizi belirleyin, hadi alışverişe...

Sezon boyunca gözünüze kestirdiğiniz fakat fiyatlarından ötürü ertelediğiniz ürünleri almak için belki de en doğru haftada olduğumuzu söyleyebilirim. Sonbahar/Kış sezonu ürünleri mağazalarda yerini almaya başladı hal böyle olunca markalar İlkbahar/Yaz sezonu koleksiyonlarının alanı daraltmaya başladı. Bu ürünleri depoya göndermek yerine, uygun fiyatlarla elden çıkarmak için indirim de yapabilecekleri en büyük oranları uygulamaktalar. Çocuklu aileler için bu fırsat kaçmaz çünkü çocuklarımıza bayramlık giydirme kültürümüzün yaşatılması gerektiğine inanlardanım. Hatırlasanıza bayram sabahı kıyafetlerimizi giyeceğimiz için uyku tutmazdı… Siz de çocuklarınıza bu tarz güzel anılar bırakmak isterseniz, alışverişin bir ihtiyaç olduğunu onlara anlatıp, keyifli bir aktivite haline getirebilirsiniz.

İndirim alışverişine giderken unutmamanız gerekenler

1- İhtiyaç listesi belirleyin ki ay sonu kredi kartınız size sürpriz yapmasın.

2- Yoğun olmayan saatlerde alışverişe çıkın.

3- Alışverişe giderken konforlu ve giyip çıkarması kolay kıyafetler seçin ki soyunma kabininde rahat edin.

4- Markaların yeni sezon ürünleri size çok çekici gelse de indirim için orada olduğunuzu unutmayın.

5- Bayram için ailece bir stil belirleyip hep beraber aynı konseptte giyinebilir ve sevdiklerinizden güzel tepkiler alabilirsiniz. Örneğin anne-baba ve çocuk üçlüsünün kombinin de bir yaz deseni seçip renkli bir tablo sergileyebilirsiniz.

6- Yüzde 70’lere varan indirimlerde uzun yıllar kullanabileceğiniz ve normalde yüksek fiyatlı olan ürünlere yatırım yapın. Örneğin yaz sezonu olduğu için organik pamuklu veya keten kumaşlı ceket, gömlek, elbise vs gibi özel ürünler merceğinizde olsun.

7- Aksesuarlar kombinlerin vitaminidir o nedenle aksesuarlara da indirimde fırsat verin derim.

8- Ekonomik bir alışveriş hedefinizi yerine getirmeniz için nakit parayla ilerlemenizi tavsiye ederim. Nitekim bu psikolojik olarak birçok araştırmada kanıtlandı.

9- Yanınızda fikir alışverişi yapacağınız bir sevdiğiniz olursa daha sonra aldığınız üründen soğuma gibi bir durumun da önüne geçmiş olursunuz.

10- Eve döndükten sonra aldıklarınızı ve gardırobunuzda olan diğer ürünleri kombinleyin, sonuçta önümüz bayram veya tatil seyahatleri olacak, uyumsuz ürünler var ise hemen değişim yapın derim…