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Bayram stiliniz şık ve zarif olsun

Bayram stiliniz şık ve zarif olsun

Ümit TEMURÇİN

umittemurcin@gmail.com

Bayram hepimiz için çok önemli, özellikle aile büyükleri çocuklarını ve torunlarını görmek için bu özel günleri iple çekiyorlar. Hâlâ o bayramlıklarını giyme heyecanını yaşayan çocuklar var mı bilmiyorum… Bizim anılarımıza miras kalan bu deneyimi bence yaşatmak elimizde… Kimseye çıkın alışveriş yapın para harcayın demiyor ama yarın  bayram ve  ailemize ne kadar değer verdiğimizi özenli kombin veya kıyafetlerimizle gösterelim istiyorum. 

Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Kıyafetine göre karşılanır, kültürüne göre uğurlanırsın. Akrabalar arası tatlı bir dedikodu malzemesi olmak istemiyorsanız, önleminizi almanızı tavsiye ederim. Tabii bu arada pahalı ürünler giyinmekten bahsetmiyorum. Kurban Bayramı olması nedeniyle kıyafet kodumuzun biraz daha adaplı, düzgün ve şık olması önemli. 

PASTEL TON, TEK PARÇA KIYAFET 

Havalar sıcak ve hareketli günler olacağını düşünürsek, tek parça ve pastel tonları düz elbiseler ilk tercihiniz olabilir. Mücevher veya metal şık takılar ile hareket katabilirsiniz.

Volanlı ve uzun kollu gömlek alternatiflerini, uzun cloche etekli bir kombinde  bayram için çok ideal olacaktır. Pantolon tercih edecekseniz kesinlikle denim olmamalı ve basic veya baskılı tişörtlerden sakının derim. Onun yerine kumaş pantolon üzerine triko bluz veya saten bluz üzeri blazer ceketler deneye bilirsiniz. Kısa topuklu veya dolgu topuklu deri ayakkabılarınızı kullanabilirsiniz. Sandalet veya bağlamalı yazlık modellere ‘hayır’ diyorum. 

ERKEKLERİN İŞİ YİNE KOLAY 

Beyler böyle özel günlerde hanımlarının lafı dinlerler. Aile reisi olan orta yaş üzerindeki beylere keten takımlar ve içine renkli  düz tişörtler önerebilirim. Koşuşturmalı bir gün olacağı için bu kombini loafer ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz.

Takım olmaz diyorsanız ikinci alternatif chino pantolon üzerine gömlek ve sportif tabanlı ayakkabılar seçebilirsiniz. Saat veya deri, metal bileklikler kombininizi renklendirin derim. 

Çocuğuna bayramlık alabilen de vardır alamayanda, bunu hiç sorun etmeyin zaten onlar ne giyse yakışıyor. Bu sefer onunla bir oyun oynamanızı tavsiye edeceğim. Öncelikle bayram kültürümüzü, ailece bir arada olunacağını onlara anlatın, el öpme ve harçlık toplama ritüellerini muhakkak bilsin. Sonra  gardırobundan kendi seçeceği kıyafetlerin diğer günlerden farklı olması gerektiğini anlatın. Çekirdek ailenizde kim varsa hep birlikte bunu bir oyuna çevirin ve yarın için heyecan duymasını sağlayın. Sonra seçtiği kıyafetlere puanlar verin ve en yüksek puanları toplayan kadar size seçenekler sunması üzerine keyifli bir arife günü geçirin. Kıyafetlerde yapacağımız doğru tercihler günlük ruh halimize iyi etki ederler fakat beynimizin en güzel terapistlerinden biri de güzel ve özel anılardır. Gelin hep birlikte bu bayram yeni anılar biriktirelim. 

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