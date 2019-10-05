Barbie bir oyuncaktan daha fazlası!

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Mercedes Benz Fashion Weeek İstanbul 8-11 Ekim’de Zorlu PSM’de moda severlerle buluşacak. Şimdiden kulisleri sallayan ‘Barbie’ koleksiyonu için usta tasarımcı Çiğdem Akın ile buluştuk…

Bugüne kadar MBFWİ’de farklı konseptlerde birçok defile gerçekleştirdiniz, bu senenin konseptinden bahseder misiniz?

Bu seneki defilemin konsepti tüm kız çocuklarının en yakın arkadaşı olan Barbie. Bana çocukluğumdan beri ilham perisi olan, tüm kız çocuklarına ve günümüz kadınlarına bir şekilde eli değmiş olan bu dünya markasını, koleksiyonuma yansıtma şansını buldum. Bu seneki koleksiyonum modern, şık, kendine güvenen ve kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınları yansıtıyor.

Tüm kız çocuklarına ilham veren Barbie ile yollarınız nasıl kesişti? Sizin için taşıdığı anlam nedir?

Esasında Barbie ile yollarım yıllar önce, ben henüz daha küçük bir çocukken kesişti. Küçüklüğümde Türkiye’de henüz Barbie bebekler yokken, yurtdışından getirilen Barbie’lerime en değerli varlığım gibi bakardım. Bu hikâyem, terzi olan karşı komşumuzla beraber Barbie’lerime kıyafet dikmeye başlamamla daha da ilerledi. Şimdi düşündüğümde Barbie’nin kariyer hayatımdaki ilk ve en önemli dönüm noktası olduğunu fark ettim. Aynı zamanda iki kız çocuk annesi olarak da Barbie’ye baktığımda insanın içinde hayal ettiği her şeyi gerçekleştirme arzusu yaratan, bana göre bir oyuncaktan çok daha fazlası olan bir marka görüyorum.

Çocukluk hayalimi yaşıyorum

Defilede Barbie stilinden ne gibi dokunuşlar olacak?

Barbie logosu, Barbie’nin değerlerini ifade eden bazı sloganlar ve modern kadını yansıtan 2020 trendleri ön planda olacak.

Hangi parçalar bu koleksiyonun öne çıkanları olacak?

Her parça kendi içinde çok özel dokunuşlara sahip ve farklı bir duruş sergiliyor. Bunu yaparken de Barbie’nin tüm farklı etnik kökenleri kucaklamasından, modaya farklı yorumlar getiren stilinden ilham aldım. Bu yüzden bu koleksiyonda romantik kadın da göreceksiniz, eğlenceli ve dışa dönük kadın da... Çılgın kadın da var, iş stilini giyimine yansıtan kadın da… Aslına bakarsanız tüm kadınları kapsayan çok eğlenceli bir koleksiyon oldu.

Barbie ile ilgili çocuklara vermek isterdiğiniz mesaj ne?

Ben hayal ettim ve yaptım. Küçükken en büyük hayalim bir gün Barbie’ye defile yapmaktı. Mesajım; hayal edin ve hayalinizin peşinden gidin. Bir gün onların gerçeğe dönüştüğünü görmekten duyduğunuz mutluluğu ve hazzı hayatınız boyunca unutamayacaksınız. Cesur olun ve asla pes etmeyin!