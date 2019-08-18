Balıklar için arkadaşlarla spor zamanı!

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Kimin gerçek arkadaş, kimin sahte olduğunu göreceksiniz. Sahte olanlar başarılarınız için size kıskanacak. Hatta sizi suistimal etmeye çalışanlar bile olacak. İlişkiniz için olumlu süreç başladı. Kariyerinize sarılın.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

İlişkinize fazla odaklandığınız için etrafınızda olan olayları kaçırdınız. Zor zamanınızda partnerinizin desteğini alacaksınız. Bir değişiklik için yeni bir şeyler deneyin.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Ağustos boyunca yıldızlar bir kez daha istikrarlı bir konuma giriyor. Çevrenizdeki olaylar sakinleşecek. Temiz hava, özellikle yatmadan önce, kesinlikle daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Tüm zorlukların üstesinden geldikten sonra daha da olgunlaşacaksınız. Bir tatili hak ettiniz. Burcunuza göre, egzotik bir yolculuk sizin için mükemmel bir rahatlama şeklidir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Ağustos, yüksek bir çalışma temposu içinde geçecek ve bununla ilgili kaçınılmaz bir yorgunluğa neden olacak. İşinizi ve özel hayatınızı ayırmayı öğrenmelisiniz. Daha sakin olacaksınız.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Ağustos ayı, iş yerinizi değiştirmenizi önermiyor. Keyif aldığınız faaliyetlere odaklanın. Alışveriş için alışveriş merkezine gitmek istemiyorsanız, online alışveriş yapın.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

İlişkilerinizde çok şanslı bir dönem olduğunuzu söyleyemeyiz. Kariyerinizde yükselme bekleyebilirsiniz. Günübirlik bile olsa aileniz ya da dostlarınızla kısa bir tatile gidin. Her zaman sadece evde oturmayın.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Kariyeriniz için pasif olmayın. Önceliklerinizi gözden geçirmenin tam vakti. Tüm kariyerinizi etkileyebilecek önemli bir kararla karşı karşıya olacaksınız.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Özel hayatınızda hareketlilik söz konusu. Mutlu bir ilişki içinde olanlar, romantizm bekleyebilir. Diğerleri özgürlüğün, heyecanın ve flörtün keyfini çıkarabilir. Strese kapılmayın.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Oğlak’ı istediklerini yapmaktan ve Ağustos ayında mutlu olmaktan geri tutan hiçbir şey yoktur. Dışarı çıkın, yeni insanlarla tanışın, şansınız açık. Spor yaparken yanınıza bir arkadaşınızı alın.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Ay sonuna kadar çok sıkı çalışmanız gerekecek. Kendinizi gereksiz sıkıntılara sokmayın. Dibi görebilirsiniz ama çok daha güçlü olduğunu göreceksiniz. İlginç fikirlerle dolusunuz.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Yardıma ihtiyacınız olursa istemekten çekinmeyin. Çevrelediğiniz enerji sayesinde her alanda olumlu tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Rahatlayın, yoga yapın.