Balıklar dolunayın etkisine dikkat!

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Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Kendine acımaktan artık vazgeç. Gizli bir şey bu hafta ortaya çıkabilir. Bazı farkındalıklar iş ve günlük yaşamını programlamana neden olacak. İşlerini daha pratik yaparak da mükemmel sonuçlara ulaşacaksın.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Sosyal yaşamınızda bazı konular duygusal tepkiler vermenize neden olabilir. Arkadaşlarınızla aranızda uzaklaşmalar yaşayabilirsiniz. Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili sevindirici gelişmeler olabilir.

İkizler Burcu (21Mayıs-21 Haziran)

Kariyerinizle ilgili konularda büyük aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Aşırı duygusallığın zarar getirdiğini görebilirsiniz. Mesleğinizi akışa bırakmanızın yarattığı sonuçlarla ilgili artık karar verme zamanı.

Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)

Bu ara daha duygusalsınız. Göstereceğiniz her çaba yolunuzu açacaktır. Hukuksal süreç içinde olanlar durumu ilahi sisteme bırakmak gerektiğini anlayacaksınız. Haberci rüyalar görebilirsiniz sezgilerinize güvenin.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Şimdi bazı gerçeklerle yüzleşme zamanı. Kazancınızı, mal varlığınızı kendinizin yönetmesi gerektiği anlayacaksınız. Bu farkındalık yaşayacağınız bir krizle ortaya çıksa da, sonuçta lehinize karar vereceksiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Her türlü ilişkinizle ilgili büyük aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Bilinçaltınızda yatan aslan egonuzu şişirerek kendinizi düşünmeyi öğretiyor size. Bazılarınız için takdir toplama zamanı.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Zihninizdeki bir ses sürekli kontrol etmeniz gereken şeyleri size hatırlatıyor olsa da bıraktığınız her şeyin yoluna girdiğini göreceksiniz. İş ve günlük programlarınız konusunda biraz tembel ve miskin olabilirsiniz. Hareketi artırın.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Sosyal yaşamınızda hareketlilik var ama sizin enerjiniz düşük. Sevgiliniz varsa onun göstereceği güçlü duygusal bir tepki bakış açınızı değiştirebilir. Bebek istiyorsanız hamile kalabilirsiniz.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Ev ve aile yaşamınızdaki konulara karşı aşırı duygusal reaksiyonlar verebilir ve kararları bu noktada duygusallıkla alabilirsiniz. Müdahale etmediğiniz ve akışta kaldığınız her an ödülünüzde gelecektir.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Aldığınız eğitim artık bitiyor. Şimdi yeteneklerinizi ortaya çıkarma zamanı. Bu anlamda önce kendinizi sonra yaptığınız işi en iyi şekilde pazarlamalısınız. Kendinizi acındırmaktan artık vazgeçin.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili paylaşma zamanı gelmiş olabilir. Krizleri yönetmeyi öğreneceğiniz bu dönem iyi organize olarak aslında sıkıntıların da üstesinden geldiğinizi göreceksiniz. Endişe ve kuruntu ruhunuzu hasta ediyor.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Yorgun ve öfkeli olabilirsiniz. Çünkü burcunuzda bir Dolunay var. Bu dönem aşırı duygusal olmanız normal. Ancak kendinize acımayın. Dolunay civarı sakin kalın ve olayları izleyin.