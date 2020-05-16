Bahar aylarının gözde merkezi: Trabzon

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, seyahatlerimizi kısıtlasa da korona belasının etkileri gün geçtikçe azalıyor. Önümüzdeki günlerde, hayatımız normale dönmeye başladığında keşiflere devam edeceğiz. İşte ilk ziyaret edeceğimiz yerlerden, bahar aylarının gözde mekanı Trabzon’u inceleyelim bu hafta. Mekanlarıyla, yemekleriyle ziyaretçilerine güzel anlar yaşatacak olan bu şehre biraz vakit ayırmak gerekir diye düşünüyorum.

Tarihi M.Ö. 2000 yılına kadar dayanan Trabzon; Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt illeriyle çevrili. Yaklaşık 800 bin nüfusa sahip olan Trabzon’un 18 ilçesi bulunuyor.

Kentin adına ilk kez, Yunanlı filozof ve tarihçi Ksenophon’un ‘Anabasis’ adlı eserinde ‘Trapezos’ olarak rastlanıyor. Bu isim dört köşe anlamındaki ‘Trapezus’tan gelmiş. 1461 yılında Fatih’in orduları tarafından kuşatılan Komnenos Krallığı’nın başkenti Trabzon, kuşatmaya uzun süre dayanamayarak teslim oldu ve böylece Türklerin egemenliği altına girdi. Kanuni Sultan Süleyman, 1495’te Trabzon’da doğdu. 15 yaşına kadar çocukluğunu Trabzon’da geçirdi.

Muhteşem güzellikleri nedeniyle son yıllarda yerli-yabancı turistlerin gözde ziyaret mekanı olan Trabzon’da yaylalar önemli oranda ziyaretçi ağırlıyor. Maçka (Solma, Mavura,Kiraz, Çakırgöl) yaylaları, Lapazan, Karadağ, Hıdırnebi, Kuruçam, Erikbeli, Sazalanı, Sis Dağı, Kadırga, Çatma Obası, Mızraklı Su, Düzköy başlıca yaylalar olarak anılabilir.

NERELERİ GEZEBİLİRİZ?



Bu güzel şehirde nereler ziyaret edilir diye soracak olursanız hemen sıralayalım:

Sümela Manastırı: Sümela Manastırı, Maçka ilçesindedir ve en çok turistin ziyeret ettiği tarihi mekandır. Kayalar üzerine, 1150 metre yükseklikte kurulan Sümela manastırı, Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksidir.

Trabzon Kalesi: Kilise olarak yaptırılmıştır. Daha sonraki yıllarda hastane ve cami olarak kullanılan kilise, restorasyon çalışmalarının ardından günümüzde müze olarak kullanılıyor. MS 5. yüzyılda inşa edilmiştir. Mutlaka görülmesi gerekenler listesinde olmalı.

Uzungöl: Tabiat harikası kartpostallık görüntüsüyle Uzungöl, Trabzon’un gözde ziyeret mekanıdır. Sadece Uzungöl’e birkaç gün ayırmanız gerekebilir.

Atatürk Köşkü Müzesi: Barok mimariyle yapılmış yapı, Atatürk’ün 1924 yılında Trabzon’a yaptığı gezide beğendiği yapıdır.

Peristera Manastırı: 8. yüzyılda kurulmuş Maçka- Şimşirli Köyü’ndeki manastır, görülmesi gerekenler listesine eklenmeli.

Vazelon Manastırı: Vazelon Manastırı, Sümela’dan farklı olup içerisinde mağaralar barındırıyor.

Altındere Vadisi: Milli park olarak ilan edilen bölgede bitki ve hayvan çeşitliliği dikkat çekiyor.

Boztepe: Trabzon’u yukarıdan seyretmek ve keşfetmek isterseniz Boztepe’yi ziyaret edebilirsiniz.

HANGİ YEMEKLERİ ÜNLÜ?

Trabzon’da harika Karadeniz yemeklerinin tadına varmanız gerekir. Hamsiden yapılan çeşitli yemekleri ve karalahanasıyla meşhur olan Trabzon mutfağı, oldukça zengindir. Yemekleri saymakla bitmez ama Hamsi Kuşu ve karalahana yapraklarından hazırlanan sarmayı mutlaka deneyin. Mısır ekmeği, Trabzon sofralarının vazgeçilmezidir. Mıhlama, hamsili pilav, Trabzon pidesi, Kaygana, Akçaabat Köftesi, Hamsiköy Fırın Sütlacı, Burma tatlı, Laz böreği tatlısı Trabzon’da mutlaka tadılması gereken lezzetlerden.

ULAŞIM ARTIK KOLAY

Trabzon ve ilçelerde misafirlerini ağırlayan birçok otel ve pansiyon bulunmakta buralarda konaklama yapma imkanı oldukça geniş. Trabzon’a ulaşım imkanları da oldukça fazla. Özellikle Karadeniz Otoyol yapımından sonra karayoluyla yolculuk kolay hale geldi.

Trabzon’a havayolu seferi de oldukça fazla. Trabzon Havalimanı en çok sefer yapılan havalimanları arasında. Tabii bugünlerde havayolları sessiz ama yakında seferler başlayacak ve İstanbul’dan 1.5 saat içinde Trabzon’a yolculuk yapabilirsiniz. Ayrıca bölgede Ordu-Giresun Havalimanı bulunmakta ve Trabzon’a yaklaşık 160 km’dir.

Trabzon, gerek mutfağıyla, gerek doğal ve tarihi güzellikleriyle herkesin ilgisini çekebilecek bir şehir. Salgından sonra ilk uğrak yeriniz olarak Trabzon’u düşünebilirsiniz.