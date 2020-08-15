Bağışıklık sistemimiz için su ve içecek tüketmek önemli

Sağlıklı bir insan her gün vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 30ml su almalıdır. Bu ihtiyacı karşılamak için; normal boyutlarda yetişkin bir insan gün içinde yaklaşık 2.5 – 3 litre su tüketmelidir.

Çay, kahve, maden suyu, ayran, meyve suyu, limonata, smoothie gibi içecekler günlük su ihtiyacımızı yeterince karşılamaz, ancak serinlememize yardımcı olur.

MADEN SUYU: Maden suyu içerisinde barındırdığı mineraller sayesinde oldukça sağlıklı bir içecektir. Her hangi bir dolaşım probleminiz ve yüksek tansiyonunuz yok ise; gün içinde 1- 2 su bardağı maden suyu tüketebilirsiniz. Cildimizin sağlıklı görünmesine yardımcı olur. İdrar ve terleme ile oluşan mineral kaybının tamamlanmasında etkilidir. Aşırı madensuyu tüketimi; mineral yoğunluğunun artmasına bağlı olarak ödem ve şişkinlik yapar, böbreklerimize zarar verebilir. Meyveli çeşitleri de bulunan maden suyunu mümkün olduğunca sade tüketmeliyiz. Tadını değiştirmek için dilerseniz sade maden suyunun içerisine taze limon suyu veya ayran ilave edebilirsiniz veya bir miktar taze meyve suyu ile de tat verebilirsiniz.

AYRAN: Ayran süt grubuna dahil, protein ve mineral içeriği yüksek sağlıklı bir içecektir. Terleme ile kaybedilen minerallerin yerine konmasında yardımcıdır. İçeriğinde bulunan probiyotik bakteriler sayesinde sindirime destek sağlarken, yapısında bulunan triptophan stresli geçen günün kurtarıcısı olur. Ayran sıcak yaz günlerinde tansiyonunuzun düşmesine karşı da dengeleyicidir. Ayranın ayrıca tok tutucu, metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de vardır.

KEFİR: Sütün bir diğer sağlıklı versiyonu olan kefir, yapısında bulunan probiyotik, prebiyotik bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini ve sindirim sistemini güçlendirir. Bağırsak florasının zenginleştirdiği için yaz hastalıklarının bize uğramasının engeller. Kefiri taze meyveler ile karıştırılarak farklı ve tatlı lezzetler keşfetmek mümkün. .

SÜT: Doğduğumuz günden yaşlılık dönemimize kadar hayatımızın bir parçası olan sütün faydaları saymakla bitmez. Süt tercihiniz; UHT veya pastörize edilmiş süt olsun.. Açıkta satılan süt tüketiminin sağlık riskleri yazın daha ciddi boyutlardadır. Süt kolay bozulabildiğinden içerisinde mikroorganizma üremesi zehirlenmelere neden olur. UHT ve pastörize sütlerde vitamin kaybı kaynatmaya kıyasla çok az olur.

MEYVE SUYU ve LİMONATALAR: Taze meyvelerle yapılan meyve suları ve smoothieler oldukça sağlıklı alternatiflerdir. Vazgeçilmezlerden limonata yaz aylarının bir numaralı tercihi olur. Yalnız bu içeceklerin içerisinde ilave şeker vücudun su kaybını daha çok artırır. Kan şekerini önce hızlı yükseltip ardından hızlı düşürerek, açlık ve yorgunluk hissi oluşturur.

TEMEL İÇECEĞİMİZ SU OLSUN



• Her gün 2-3 litre temiz su içmeliyiz. Suyunuzu içine bir şey ilave etmeden tek başına için. Suyunuza ilave edeceğiniz her madde içtiğiniz suyun vücudunuza faydasını yani etkinliğini maskeler, azaltır.

• Suyun vücudumuzda etkinliği, görevleri; Suyun yerini hiçbir içecek/ yiyecek tutmaz.

• Cildimizin kurumasını engeller, vücudun nem dengesini sağlar

• Vücutta oluşan zararlı toksik maddelerin atmak için suya ihtiyaç vardır.

• Besinlerin vücudumuza taşınmasında ve artıkların atılmasında görevlidir.

• Su vücudumuzun %55-75’ ini oluşturur. Organların çalışmasına ortam hazırlar.

• Metabolizmanın çalışmasında, yorgunluğun giderilmesinde etkilidir.

• Yapılan bir araştırmada suyun kolon kanserine yakalanma ihtimalini %45 azalttığı tespit edilmiştir.

• Su aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu engeller.

• Su sindirim sistemimizin sağlıklı ve düzenli çalışmasında etkilidir.