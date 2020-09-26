Bağışıklık güçlendiriciler

Bağışıklık sistemini güçlü tutacak yeterli vitamin ve mineralleri sağlayacak besinleri her gün ihtiyacımız kadar ve düzenli bir şekilde tüketmeliyiz. Bu besinlerden bazıları:

Tahin-Pekmez: Pekmez içeriğinde bulunan; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum ile güçlü bir besindir. 2 yemek kaşığı pekmez (20 g) insan vücudu için çok değerli olan 2 mg demir, 80 mg kalsiyum ve 58 kcal enerji içermektedir. Pekmez yapılan meyvelerde C ve B vitaminlerinin bazıları ile A vitamininin öncüsü karotenoidler bulunmasına karşın, şıra kaynarken vitaminlerde önemli kayıplar olduğundan pekmez vitaminler açısından uygun bir besin sayılmaz Tahin doğrudan doğruya, kabuğu soyulmuş ve kavrulmuş susamın öğütülmesinden ibaret; yüzde 17-24 protein, yüzde 55-58 yağ içerir. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor yönünden zengin bir besindir. Tahin ve pekmez karıştırılarak tüketildiğinde; özellikle içerdikleri mineral yönünden önem taşır. Tahin protein yönünden pekmezi tamamlayarak iyi bir birliktelik oluşturur.

Kefir: Kefir, doğal mikroflora (kefir tanesi) kullanılarak yapılan fermente bir süt ürünüdür. Kefir tanesi laktik asit bakterileri, asetik asit bakterileri, maya ve diğer mikroorganizmaları içermektedir. Kullanılan sütün özelliği, kefir kültürünü oluşturan mikroorganizmaların çeşitliliği, kefirin yapım teknolojileri, yapım sırasında sütün mayalanma sıcaklığı, bekleme süresi, yapımdan sonra içilinceye kadar geçen süre kefirin bileşiminde etkili olur. Kefir vücudun temel fonksiyonları ve çeşitli faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan faydalı bakterileri, mayaları, vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitleri içermektedir.