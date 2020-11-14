Bağışıklığınızı sağlıklı beslenerek güçlendirin

Pandemi dönemi yaşadığımız bu günlerde; bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak sağlığımız için çok önemli hale geldi.

Bağışıklık sistemini etkileyen etmenler;

• Genlerimiz

• Yaşımız

• Sosyal çevremiz

Hayatımızın başından beri süre gelen; beslenme durumumuz, uyku alışkanlıklarımız ve yaşam şeklimiz.

Yaşadığımız fiziksel çevre bağırsaklarımızda faydalı bakterilerin bulunması sistemin güçlü olmasında etkilidir. Bağırsaklarımız üzerinde, doğduğumuz günden bu yana yaşayan faydalı bakteriler bulunur. Bu bakteriler bağışıklık sistemimizin güçlenmesinde etkilidir. Bağırsağımızda iyi bakterilerin yoğunluğu ne kadar çok olursa o kadar sağlam bir bünyeye sahip oluruz.

• Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, Corona’ya yakalanmamak için çevrenizi temiz tutun. Yemeklerden önce ve sonra ellerinizi iyice yıkamayı ihmal etmeyin.

• Sigara içilen yerlerden uzak durun.

• Doktor kontrolü dışında ilaç almayın.

• Paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durun

• Yeterli uyuyun,

• İmkânınız varsa temiz havada özellikle güneşli saatlerde dışarıya çıkın, yürüyüş yapın

• Günde en az 2 litre su için. Su vücudumuzu zararlı mikroorganizmalardan arındırmak için çok önemli.

Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar;

KEFİR: Süte kefir daneleri katılarak mayalanır. Mayalanma işlemiyle içeriğindeki proteinler ve laktoz parçalanmaya uğrar. Bu sayede sindirimi kolaydır ve kefir içerisinde bulunan vitaminler kolaylıkla vücuda alınır.

KEKİK: Enfeksiyonlara karşı vücudu koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. Yemeklere lezzet veren kekiğin potasyum içeriği yüksektir.