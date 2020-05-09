Bağışıklığınızı güçlendiren işte bu besinler!

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Hasta olmamak için bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Bunun için dengeli ve sağlıklı beslenmek; yumurta, tahin pekmez, yulaf ve havuç tüketmek çok önemli!

Yumurta; yumurta sarısının içerisindeki A vitamini bağışıklık sisteminin temellerini sağlamlaştırmaya devam ederken aynı zamanda görme duyusunun gelişmesinde de aktif rol oynar. yumurtada ki demir kansızlık yaşamamızı önler. Demir aktif ve enerjik yaşamız için kanımızda oksijen taşıması bağışıklık sistemini güçlü kılar. Yumurta da ki zengin çinko da bağışıklık sisteminde rol oynar.

AYRILMAZ İKİLİ: TAHİN PEKMEZ



Tahin pekmez karışımı Pekmez; iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Önemli miktarda; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri içerir. Tahin ve pekmez birlikteliğinde;Tahin protein ve yağ yönünden, pekmez de karbonhidrat yönünden birbirini tamamlar.Tahinde; kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor yönünden oldukça zengindir. Bu mineraller vücutta ki savunma sisteminin ana elemanlarıdır.

YULAFIN ZENGİN VE BESLEYİCİ İÇERİĞİ



Yüksek lif içeriğine ve düşük glisemik indekse sahip olan yulaf; ana besin gruplarından biri olan ekmek, makarna, pilav gibi tahıl gruplarının yerine alternatif olarak kullanılabileceğimiz bağışıklık sistemimizi güçlendiren yiyeceklerden bir tanesidir. Yulafın içinde bulunan Folik Asit, Potasyum, Magnezyum, Çinko, E Vitamini, B Vitaminleri bağışıklık sistemini güçlendirmekle birlikte yeterli ve dengeli beslenmemizin de bir parçasını oluşturur.

İKİ BEYAZ KEFİR VE YOĞURT LEZZETİ



Kefir ve yoğurt fermente süt ürünüdür. Kefir tanesi ve yoğurt mayası laktik asit bakterileri, asetik asit bakterileri, maya ve diğer mikroorganizmaları içerir. Kefir ve yoğurt, vücudun temel fonksiyonları ve çeşitli faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan faydalı bakterileri, mayaları, vitamin, mineral ve esansiyel aminoasitleri içerir.

A VİTAMİNİ ZENGİN HAVUÇ



Havucun içeriğinde bulunan özellikle A Vitamini ön maddesi beta karoten havuca turuncu rengini veren oldukça güçlü bir antioksidan. Antioksidanlar vücudumuzda oluşan zararlı maddelerin dönüştürülmesinde ve hücrelerimizde olabilecek hasarın azaltılmasında görevli. Beta karoten vücudumuzda A vitaminine çevrilerek işlev görür. A vitamini bağışıklığımız, göz ve cilt sağlığımız için çok önemli.