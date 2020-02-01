Azla yetinmenin, bolca şükretmenin zamanı!

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2020’de her şeyin iyi olmasını diledik ama ilk ayda dünya çapında birçok kötü olaya şahit olduk. Yangın, deprem, helikopter kazaları, salgınlar derken dileriz daha kötü günlere seyirci kalmayız... Peki daha başlarken ‘Bit artık 2020!’ dedirten olayların astrolojik nedeni ne? Bu süreç nasıl devam edecek? Hangi tarihlere hangi konularda dikkat edilmeli? Merak edilenleri uzman astrologlara sorduk…

ASTROLOG NİLAY DİNÇ

SATÜRN / PLÜTO KAVUŞUMU DEPREM VE KAYIPLARI TETİKLEDİ

Toprak grubuna ait Oğlak burcundaki Satürn ve Plüto’un 1517-1518-1680-1914-1915-1947 ve 1982 yıllarındaki kavuşumu gibi yine 10 Ocak itibarıyla Satürn ve Plüto’un kavuşumuna diğer gezegenlerinde dizilerek eşlik etmesine şahit olduk. Yaratıcıya ibadet ederek resmen saf tuttular. Özellikle 2020’ye büyük olayları tetikleyen Satürn ve Plüto kavuşumu damga vuracak. Deprem ve büyük kayıpları bu kavuşum tetikledi. Plüto, yaptığım çalışmalarla depremleri tetiklerken, Satürn bizi disipline etmek ve mesaj vermek için depremleri bir uyarı olarak tetikledi.

ÖNLEM ALIP, KENDİNİZE ÇEKİ DÜZEN VERİN

Açıkça söylüyorum bu depremler sadece bir uyarı niteliğindeydi. Gökyüzü ve yeraltı bağıra bağıra ‘geliyor’ diyor. Gökyüzü bize “önlem alın dikkatli olun” diyor. Bize düşen bu mesajları alıp kendimize çeki düzen vermek. Bu kehanetlerin amacı korkutma değil gerekli önlemlerin alınmasına yöneliktir. Astrolojinin amacı önümüze çıkacak engellere karşı hazırlıklı olmak ve çıkacak fırsatları da doğru zamanlar ve yerlerde değerlendirmektir.

2020’DE DEPREMİ SIKÇA DUYACAĞIZ

Depremleri son yıllarda hiç yaşamadığımız kadar 2020’de sıkça duyacağız. Yine uçak kazaları ve yangınlar geçmiş yıllara göre artacak. 2020 bize 2019’u aratacak. Ancak bu dünyanın sonu değil; hayat devam edecek, sevmeye, sevilmeye, kazanmaya, çoğalmaya devam edeceğiz.

İYİ ŞEYLER DE OLACAK

Herkesin bir alandan da olsa hayatı değişecek diyebilirim. Bunun ne şekilde olacağı bizim eylemlerinize bağlı. Bizi diğer canlılardan ayıran özellik iradeli varlıklar olmamız. İrademiz ile bu değişimleri olumlu yönde geliştirebiliriz. İnandığım şu ki; iyilik, şefkat, ahlak ve vicdan bizi büyük olaylardan koruyacak. 2020 zor geçecek ama bu zorluk sadece 2021 yılına kadar devam edecek. 2020’nin ilk 6 ayı daha yorucu olacak diyebiliriz. İkinci 6 ayı daha nefes alacağımız bir sürece gireceğiz. Gökyüzünün mesajlarını iyi okumak gerek; ne olacak değil sadece, ‘bundan nasıl korunulur ya da nasıl faydalanırız’a odaklanırsak kazanırız. Gökyüzü “doğaya zarar verme, toprağına, ağacına sahip çık yoksa yuvanı yıkarım” diyor. “Havayı kirletme uçaklarını düşürürüm” diyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN ÜZÜCÜ ÖLÜMLERİNE ŞAHİT OLABİLİRİZ

2020 en çok üst kesimi etkileyecek. Hiç beklenmedik çok ünlü isimlerin skandal veya yasak aşk haberlerine şahit olabiliriz. Yine kraliyet ailelerinden ölüm haberleri kaçınılmaz gibi görünüyor. Genç ve ünlü isimlerinde üzücü ölüm haberlerine şahit olacağız.

2020 ZAYIFLAMAK İÇİN İDEAL ZAMAN

İyi olaylarda olacak tabii ki. Evliliklerde ve çocuk sahibi olmada artış yaşanabilir. Sorumluluktan kaçanlar 2020’de kaçmayacak, uzun ilişkilerin sonu evlilikle taçlanacak. Özellikle kadınlar için en mutlu haber ise bu yıl zayıflamak diğer yıllara göre çok daha kolay ve destekleyici olacak. Kilo vermekte zorlananlar bu fırsatı kaçırmayın. 2020 bize ‘eriyin’ diyor.

BOL RETROLU BİR YIL OLACAK

3 Merkür Retro yaşanacağı gibi Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn ve Şiron hepsi Retro olacak. Bu kadar Retro bize “yarım işler kalmayacak, herkes bir şeyleri tamamlayacak” diyor. Tamamlayacak ki yeni başlangıçlar başlasın.

2026 SONRASINDA HORTUMLAR OLABİLİR

Kadın ve aileyle ilgili yeni yasalar çıkabilir. Sigara gibi zararlı maddelerle ilgili yasaklar ağırlaştırılabilir. Asıl size, gazetenin okurlarına özel bir sır vereyim; Türkiye’nin gelecekteki afet önceliği depremler değil hortum ve kasırgalar olacak. Ama bu 2026 sonrası bir kehanet. Ufaktan bu afetler de boy gösterecek. Bu da okurlara özel kimsenin bahsetmediği bir bilgi olsun.

ASTROLOG OLGU ILGIN

2020 tüm dünya için yaşanacak zorlu ve karanlık geçişlerin zirve yapacağı, ama nihayetinde büyük kırılma ve dönüşümlerle insanlık tarihinin yeniden yazılacağı bir dönemi başlatan bir yıl olacaktır. Ben bu yıla sıfırlanma yılı diyorum bu yüzden. 33 yılda bir gerçekleşen Satürn Plüto etkileşimiyle 20 yılda bir gerçekleşen Jüpiter Satürn kavuşumu bu yılın önemli ve dikkat çekici gelişmelerinin olacağını çok olarak anlatıyor.

Plüto yıkımsa Satürn yapılanmadır. Tüm dünya o yüzden farklı alanlarda, farklı konu başlıklarıyla sarsılıyor, yıkımlar meydana geliyor. Jüpiter Satürn kavuşumunu da değerlendirecek olursam, yıkımın ardından yeni bir yapılanma sürecine gireceğimizi ve bu yüzden de sil baştan enerjisiyle hareket etmemiz gerektiğini söyleyebilirim.

GÖKYÜZÜNÜN MESAJI: İNSANLIĞI HATIRLATMAK

Bu süreç artan ve azalan etkileriyle tüm yıl devam edecek. Satürn Plüto kavuşumlarının dünyaya mesajı, ‘insanlığımızı hatırlatmaktır.’ Bu kadar zorlu ve ağır deneyimleri yaşayan insan, unuttuğu maddi aleme dalarak, egosunun peşinden oradan oraya sürüklendiği yaşamından bu dünyaya neden geldiğini ve neden var olduğunu unutur. Sevgi enerjisinden çıkar ve karanlık enerjiye çekilir. Kin, nefret, ego, kibir, hırs, öfke gibi karanlık duyguların tutsağı olduğunda sevgi enerjisiyle bizi donatan Rabbimiz bize uyarılar gönderir. ‘Var oluş amacını hatırla’ der. ‘Ben seni bu dünyaya tekamül etmen için gönderim, insan olduğunu unutma’ der.

AMAÇ İNSANA KENDİNİ HATIRLATMAK

Doğal felaketler, sel baskınları, depremler, yangınlar, erozyonlar, büyük ekonomik krizler, dini ve siyasi savaşlar, büyük salgın hastalıklar şeklinde bu uyarılar ortaya çıkar. Amaç, insana kendini yeniden hatırlatmaktır. Bir olmak birlik olmak, iyiliği çoğaltmak ve sevgi enerjisinde kalmayı sağlamaktır. Neler yaşayacağımızı maddeleştirmeyi kişisel olarak çok doğru bulmuyorum. Çünkü kolektif üzerinde bir algı yaratmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ancak yukarıda yazdığım etkileri yıl genelinde farklı varyasyonlarıyla yaşama potansiyelindeyiz dünya olarak.

SON 20 YILIN YÜZLEŞMESİ

Bu süreç tüm yıl devam edecek. Yoğun etkiyi ocak/şubat aylarında, temmuzdan itibaren aralık sonuna kadar hissedebiliriz. Kişisel gezegenlerimizden Mars ve Venüs’ün de retro yapacağı bu yıl, yeni başlamak yerine edilebiliyorsa tamir etmek, onarmak veya sıfırlanmak yerinde olacaktır. Bu yıl geride bıraktığımız son 20 yılın derin bir yüzleşmesini yaşayacağımız ve kendimizi sıfırlayarak yeniden yola devam edeceğimiz bir yıl.

Biz deprem ülkesindeyiz bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle bu yıl bu depremlerin farklı bölgelerde olma potansiyeli yüksek. Yıl genelinde işsizlik oranı artabilir. Başta; ekonomi, sanayi, parasal dengeler ve ticaret alanlarında büyük kırılmalar ve dönüşümler olurken, sıfırlanıp daha istikrarlı bir zemin için yeniden yapılanma yoluna gitmemiz gerekmektedir.

Tutulma dönemleri (ocak/haziran/temmuz/kasım/aralık) burada yazdığım konu başlıklarını tetikleyici nitelikte. Özellikle yaz aylarından sonra yılın sonuna kadar olan zaman riskli. Ayrıca 12 Mayıs/26 Haziran tarihleri arasında halk ve özellikle kadınlarla ilgili konular gündeme gelecektir.

YILIN İKİNCİ YARISI KİŞİSEL GELİŞİME ÖNEM ARTACAK

Yılın ilk yarısı; duygusal güvenlik ihtiyaçlarımızı öne alarak bizi mutsuz eden ve aşağı çeken bazı sorumluluklarımızı, geleneksel tavrımızı geride bırakırken, ev ve aile yaşamının duygularımızı takip etmenin veya duygularımızın peşinden gitmenin önemini daha iyi anlayacağız. Yılın ikinci yarısı Ay düğümlerinin burç değiştirmesiyle kader planımızda da değişiklikler olacak. Kuzey düğüm İkizler’e Güney düğüm ise Yay burcuna geçecek. Bu yüzden yılın ikinci yarısı, zihnimize ve bilgiye yatırım yapacağımız bir dönemi başlatacak. Bu noktada bizim dışımızdaki insanların görüşlerine saygı duymayı, doğru ve sağlıklı iletişim kurmayı, eksik yönlerimizi eğitimle tamamlamayı, daha çok seyahat etmeyi, kitap okumayı, daha genç enerjilerle bir arada olmayı, yeteneklerimizi geliştirmeyi, kendi fikrimizi ortaya koyarken kibir ve ukalalıktan uzak durmayı öğreneceğiz. Kişisel gelişim önem kazanacaktır yılın ikinci yarısı. Yabancı dil öğrenimi, mesleki uzmanlık eğitimleri dikkat çekebilir. Özellikle basın, yayın, reklam, medya ve internet sektörleri bazı yenilikler içine girebilir.

‘KOMŞUN AÇKEN TOK YATMA, İSRAFI AZALT’

Bu zorlu yılın biz insanlara verdiği büyük mesajın farkına varabilmek çok önemli. Korkarak saklanarak bu etkilerin geçmesini beklemek aynı döngünün tekrarlamasına neden olabilir. Bu felaketler bizim aslında bir olduğumuzu bize hatırlatırken, yeni başlangıçlar yapabilmemiz için var olan kötü dönemin ve enerjilerinin de sıfırlanması gerektiğinin altını çiziyor. Hepimize düşen, felaketten beslenmek yerine aydınlık bir eylem yapabilmek, komşun açken tok yatmamak, paylaşmayı benimsemek, yardımlaşmak, iyiliği çoğaltmak, çok çalışmak üretmek, aza kanaat getirmek, tüketimi ve israfı azaltmak ve insan olarak bizden başka canlıların da bu dünyada yaşam haklarını olduğunu kabul etmektir.

DR. ASTROLOG ŞENAY YANGEL: EKİME KADAR ZORLU SINAVDAN GEÇECEĞİZ

26 Aralık 2019 yılında gerçekleşen Güneş tutulmasıyla, 10 Ocak’ta gerçekleşen Ay tutulması tüm dünyada ve ülkemizde doğa olaylarının ve trajedilerin tetikleyicisi oldu. Türkiye’nin doğum haritasında yedinci evde bulunan gezegenler, deprem ve hastalıkları tetikleyici bir enerji olarak etkisini gösteriyor. Özellikle Ankara’nın hemen doğusu güney bölgelerimiz, Güneydoğu ve bunun yanı sıra Bodrum, Yunanistan, İzmir gibi bölgeler riskli enerjileri barındırıyor. Ayrıca, Satürn ve Plüton, Merkür ve Jüpiter, 4 Mart 2020 ile birlikte bu alanlarda problemlere yol açabilir.

AMAN SEYAHATLERE DİKKAT!

Bu tarihte oluşacak Mars Ketu açıları hava trajedilerini uzun mesafe seyahatle ilgili uyarıcı enerjileri barındırıyor. 4 Mart ve mayıs ayı boyunca seyahatlerde dikkatli olmakta fayda var. Teknoloji, tıp, basın yayın, bankalar, sanal paralar, doğa olayları, siyasi ve dini liderlerle ilgili büyük değişimlerle dolu bir süreç 2020 boyunca gündemde olacak. Gökyüzü Ekim 2020’ye kadar zorlu sınavlarla mücadele vereceğimize işaret ediyor. 2020 Haziran itibarıyla Hindistan ve Çin’de küçük çatışmalar yaşanabilir.

15 MART EN YIKICI DÖNEM

Yılın ilk 3 ayında bankalarda düzenlemeler, medyada büyük değişimler, sanal paralarla ilgili skandallar ve kayıplar yaşanabilir. Türkiye’de teknoloji eğlence sektöründe büyümeler söz konusu. 4-7 Şubat’ta doğa olayları ve kazalara, 15 Şubat 15 Mart tarihleri arasında doğa olaylarına dikkat edilmeli. 15 Mart 2020 dünya genelinde bu yılın en yıkıcı dönemi olabilir. Bireysel olarak insanların en çabuk sinirleneceği yılın en dikkat edilmesi gereken dönemi olacak enerjileri barındırmakta. İklimsel değişikler, hava ve ateşe dayalı doğa olayları, fırtınalar ve birçok medya skandalı göreceğimiz gezegensel döngülerdeyiz.

4 Haziran-5 Temmuz tarihlerine de dünya çapında eğlence ve sosyal medyayı düzenlemek için birçok girişim yapılabilir.

OCAK 2020’DE MEYDANA GELEN OLAYLAR

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybetti.

Efsane basketbolcu Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ile California’da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Çin’in Vuhan kentinde tanımlanamayan virüs dünya çapında paniğe yol açtı. Virüs sebebiyle 132 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya’da eylül ayında başlayan yangın bugün hâlâ devam ediyor. 25 kişinin öldüğü felakette, 6 milyondan fazla hektar alan yandı, 1.25 milyar hayvan yaşamını yitirdi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışlar sonrası oluşan toprak kaymalarında 53 kişi öldü.

ABD, Bağdat’taki Uluslararası Havalimanı’nda Haşd-i Şabi komutanlarını hedef alan saldırıda İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü. Süleymani’nin cenazesinde çıkan izdihamda 50’yi aşkın kişi öldü.

İran’ın füze saldırılarında

Ukrayna Havayolları’na ait bir yolcu uçağının yanlışlıkla vurulmasıyla 176 kişi öldü.

ASTROLOG AŞKIN ŞENGÜN

BU YIL DEPREMN AÇISINDAN ÇOK RİSKLİ

2020 yılının ilk ayından itibaren bunca olayın ana sebebi dünya astrolojisinde Plüto ve Satürn döngüsünün 12.1.2020 tarihinde yeni bir döngü içine girmesi ana sebeptir. Bu döngüye savaş döngüsü de denir ancak Satürn-Plüton döngüsü yaklaşık 33 yılda bir meydana gelir ve Plüto’un son derece eliptik yörüngesine göre değişiklik gösterir.

ELAZIĞ DEPREMİNDE YENİAY ETKİLİ

Satürn ve Plüton arasındaki açısal etkileri doğal afetleri, özellikle sismik ve volkanik aktiviteyi yansıttığı da bilinmektedir. Depremleri anlatan diğer bir gezegen Uranüs ise Mayıs 2019 ayında Boğa burcuna girmesiyle birlikte, toprağı anlatan Boğa burcunda sismik hareketlerin ani şekilde artacağını anlatır. Özellikle ülkemiz de geçmişte yaşanan depremlere baktığımız da Uranüs çok etkili olduğunu görürüz. Uranüs ani olay ve değişimleri, özgürlük ve isyan bağımsızlık isteklerini anlatır. Geçmiş de özellikle 1939 Erzincan ve 1999 Gölcük depremlerinde Uranüs baş roldeydi. Özellikle 24 Ocak 202’de Kova burcunda Yeniay’da Güneş ile Uranüs arasında olan kare açı Elazığ depremini anlatabilir.

MART AYINDA BURSA VE YALOVA’DA DEPREME DİKKAT

Bu süreçte özellikle Satürn Aralık 2020’de Kova burcuna girmesiyle birlikte Uranüs ile kare açı içinde olacağı 2021 ile 2022 arası depremler daha da artabilir. Deprem açısından 2020 yılında mart ayı risk taşıyor. Özellikle Bursa, Yalova tarafları için oldukça riskli olduğunu söyleyebilirim. Gene 2020 temmuz ve ağustos arası Güneş ve Uranüs karesi olacağı bir süreçte, depremler açısından oldukça riskli bir süreç diyebilirim.

Ayrıca gene Aralık 2020 ayında Satürn ile Jüpiter arasında yeni bir döngü başlayacak. Bu döngü de ekonomik krizleri anlatır. Bir anlamda meydana gelen depremler ekonomik krizi de tetikleyebilir. Zaten 1999’da deprem neticesinde ekonomi de büyük tahribat meydana getirmiş ve 2001 yılında ekonomik krizi getirmişti. Benzer olaylar yaşanabilir. Ülkemiz için özellikle 2020 yılı için şubat ve haziran ayları piyasalar konusunda oldukça karmaşık olaylar ortaya çıkabilir. Altında yükselişler görülebilir.

ASTROLOG NİLAY DİNÇ’TEN 2020 BURÇ YORUMLARI

Koç: Kariyerde köklü değişimler olacak. Fırsatları iyi değerlendirmenizde fayda var. Otoritelerden destek görebilir, kendi işinizi kurabilirsiniz. Finansal olarak rahatlayacağınız bir dönem başlayacak, sorumluluklarınız artacak. Özel hayattan çok işe vakit ayırmanız gerekebilir.

Boğa: Yurtdışı ve eğitim konusunda 2020 yılı size şans getirecek. Zorunuz kolaylaşacak. Kendinizi geliştireceğiniz bir yıl olacak. Öğrendiğiniz her şey sonraki yılların yollarını şekillendirecek. İlk evliliği sonlanmış olanlar yeni aşk bulabilir, ikinci evliliği yapabilirler.

İkizler: Yakın gelirleri desteği alabilir. Miras, nafaka, tazminat davalarınız varsa sonuçlanabilir. Eş ve yakın gelirlerinde artış ve iyi fırsatlar gelişebilir. Ameliyat kararı alınabilir. Bir yakın ameliyat yada vefat haberi alınabilir.

Yengeç: Evlilik kararı alınabilir. İlişkiler resmiyet kazanabilir. Yer değişikliği gündeme gelebilir. Ticari ortaklıklardan yara alınabilir, ortaklıklar tekrar gözden geçirilebilir. Diyet ve spora başlanılabilir.

Aslan: İş ve yer değişikliği olabilir. Atama, tayin teklifleri gelebilir. İş arayanlar iş sahibi olacak, kariyeriniz şekillenecek. Sağlık hassas olacak; ameliyat ve sağlık sorunlarına açık olunabilir. Çocuk bekleyenler çocuk müjdesi alabilir. Kısa seyahatler bolca olabilir.

Başak: Hamilelik ve çocuk müjdelerine açık olacak. Yeni mesleki eğitimlere ilgi artabilir. Hobi edinebilirsiniz. Riskli yatırımlarda para kaybı olabilir; dikkat. Bekarlar hayatının aşkı ile tanışabilir. İlişki alanınız 2020 de yoğun ve heyecanlı geçecek.

Terazi: Taşınma ve yer değişikliği olabilir. Evde düzen ve yenilikler gündeminizde olacak. Bekarlar evlenecek. 2020 söz, nişan ve düğün organizasyonlarıyla yoğun geçebilir. Yuva kurma önceliğiniz olacak. Aile içi gerginliklere, ebeveyn sağlıklarına dikkat.

Akrep: Kısa seyahatlerin artacağı eğitim fırsatlarını değerlendireceğiniz bir yıl olabilir. Yeni bir işe adım atıp ticarete girebilirsiniz. Ticaret olumlu etkilerle destekleyecektir. Kardeş ve kuzenlerle 2020 vurgulu bir yıl olabilir. Araç alım-satım, taşınma gündeme gelebilir. Aşk size iyi gelecek; heyecanlı bir aşk sizi bekliyor.

Yay: Para ve finansta şans sizden yana. 2019’da beklediğini alamayanlar 2020’de gelir artışıyla beklediklerini alacaklar. Yeni iş fırsatları, yeni kararlar alınabilir. Bekarlar evlenebilir. Vergi ve cezalara dikkat.

Oğlak: Yılın en etkileneni sizsiniz çünkü burcunuzda birçok etkileşim olacak. Evlilik, çocuk, iş ve bir çok sorumluluk hayatınıza gelecek. Bedeniniz ile ilgili değişikliğe gidebilir, ameliyat geçirebilirsiniz. Kötü giden evlilikler sonlanacak. Hamilelik gündeme gelebilir. Bekarlar aşkına kavuşabilir. İş değişikliği, terfi gelebilir.

Kova: Önseziler kuvvetlenecek. Haberci rüyalar sizlere mesajlarla ulaşacak. Spiritüel konulara ilgi artışı olabilir. Eğitim alabilirsiniz. Toplumsal konularda önderlik edebilirsiniz. Platonik aşlar ve küsler bir araya gelebilir. Gizli düşmanlar fark edilebilir. Sırlar ve yasak aşklar açığa çıkabilir.

Balık: Aşk kapıda. 2020 size aşk ve çocuk getirecek. Hayatınızın aşkı ile tanışıp hızlı evlilik kararları alınabilir. Sosyalleşeceğiniz bir yıl olacak. Yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Sorumluluk almayı öğreneceğiniz bir yıl olacak. Kilo verebilir bedeninize özen gösterebilirsiniz.