Aslı Samat: Tipim değil oyunculuğum konuşulsun istiyorum

Tiyatroda işin mutfağından geliyorsun. Dizi oyunculuğuyla tiyatro sahnesi arasındaki farklar sence neler?

Tiyatroda bir karakterin başı sonu olan hikâyesini 1.5 ay prova yaptıktan sonra sahneye çıkıyorsun. Ancak dizide karakterin 30-40 bölümde nereye gideceği belli değil. Karakterini oyununu bozmadan aynı çizgide tutman gerekiyor. Bir olaya karakterinin özelinden tepki vermeyi öğreniyorsun. Tiyatroda çok yoğun prova süreci geçirdiğinden dolayı sahneye çıktığında oyuncu arkadaşlarınla çoktan özel bir bağ oluşmuş oluyor. Dizide birinci bölümde hiç tanımadığın birinin karısını oynaman gerekebiliyor. Ancak uyumu ve elektriği yakalamak zorundasın. Özetle dizi daha pratik bir oyuncu olmayı gerektiriyor.

Hercai dizisi için teklif geldiğinde ne hissettin?

Hayatınız bir anda bir cümleyle değişiyor: “Midyat’a gidiyoruz!” Popüler olmaktan bahsetmiyorum. İstanbul’da bir dizide oynamakla asla aynı şey değil. Dizi dışında yaşam şartlarına da uyumlanmak zaman alıyor. O ilk cümleyi duyduğumda bu kadarını düşünmemiştim. Beni o anda sadece Melike ilgilendiriyordu. Yeniden Banu Akdeniz’le çalışacak olmak ve Mardin şivesiyle oynayacak olmak çok heyecanlandırmıştı. Benim için çok güzel bir kapının açıldığını ilk anda hissettim.

Hercai, izleyici kitlesi olan başarılı bir yapım oldu. Başarının sırrı sence ne oldu?

Midyat/Mardin! Ebru Şahin ve Akın Akınözü uyumu! Ekip ekip ekip! Biz oyuncular olarak çok doğru bir ekibiz. Kamera arkasında evlerimiz bile yan yana, üç sezondur. Keyifle çalışabilmemizin en büyük sırrı; Saygı.

AŞIRI SAĞLIKSIZDIM



Muhteşem bir azimle zayıflama süreci geçirdin. Kiloluyken oyunculuk adına hangi zorlukları yaşadın?

Hatırlamak istemediğim günler. Kostümler, sürekli alında biriken terler… Kimsenin partner olarak sizi istememesi… En önemlisi de nefes alırken zorlanmak. Aşırı sağlıksızdım! Ben o kiloyla oyunculuk bölümüne girdim ve iki sene okudum. Hep başarılı sahneler gösterdim hocalarıma. İnanın 170’ten 130’a bile düşünce sahneye koyduğum işin kalitesi değişti. Çünkü daha rahat nefes alıyordum, daha rahat hareket ediyordum sahnede.

ŞİMDİ YENİDEN DOĞDUM



Kiloların için vazgeçmek zorunda kaldığın şeyler oldu mu?

Oldu. Devlet üniversitesinde okuyamadım. Şimdi ister miyim? Valla 29 yaşıma gelmişim. Hiiç istemem. Voleybolcuydum ondan vazgeçtim. Onu da istemem. Ben kilolarım için deri kalitemden vazgeçtim. Vücudumun sağlıklı görünmesinden vazgeçmiş oldum. Şimdi yeniden doğup bedenime çok iyi bakmak isterim!

Yeni Aslı en çok hangi rolde, kiminle oynamak istiyor?

Yeni Aslı pek çok rolü istiyor. Şimdi başrol deyip kestirip atmak istemiyorum cevabı. Hazal Kaya’nın da söylediği gibi kilolu kadınlara zaten böyle roller teklif edilmiyor. Gerçekçi düşünüyorum ve dişimin kamaşacağı roller istiyorum. Tipimden çok oyunculuğumun konuşulacağı roller istiyorum. Demet Akbağ ile bir işte yer almak beni sette eğitim açısından çok ileri götürür.

DERİM HAYATA İSYAN ETMİŞ!



Deri toparlama operasyonları geçirdiğini biliyoruz. Kaç estetik operasyon geçirdin?

2016’da ilk estetik operasyonumu geçirdim. İnan sayısına hâkim değilim. Çünkü bir ameliyatta iki bölge yaptırıyorum. Sanırım 4 ameliyat 8 bölge oldu. E sonra kilo vermeye devam ediyorum yeniden sarkıyor. Deri artık kendini bırakmış. Hayata isyan etmiş. Ben de zamana yaydım. Hayatım boyunca spor yapmak zorundayım. Çünkü estetik ameliyat mucizevi değil.

Senin gibi cesaret edemeyenlere ne önerirsin?

Evde kanepede otururken sizi kimse keşfetmeyecek veya kilo vermeyeceksiniz. Adım atmanız gerek. Düşünmeyi bırakıp harekete geçin!

7.5 SENE EMEK VERDİM ARTIK İSTEDİĞİMİ YAPMAK HAKKIM

100 kilo verdikten sonra hayatında neler değişti?

Özgürleştim. Dostlarım çok şükür değişmedi. Beslenme spor düzenim her gün değişiyor. 7.5 sene emek verdim, artık canımın istediğini yapmak hakkımdır diye düşünüyorum. 70 kilo olmayı koruyorum. Bu halimi çok seviyorum! Aldığım tepkiler de beni onore ediyor. Eskiden “Zayıflasan çok güzel kızsın aslında” olan cümleler “Çok güzelsin!” olarak değişti.

Peki ya aşk hayatın ne durumda?

Bu soruna cevabım aşırı samimi ve yarım dürüst olacak; Bu röportajları ilk babam okuyor. Şükür mutluyum diyelim. Değil mi babacığım? (gülüyor). Şaka bir yana kimsenin Aslı Samat’ın aşk hayatı diye yanıp tutuşmadığına eminim. Mutlu olduğumu bilmeleri sanırım aynı süreçleri yaşayanlara umut verecek bir cevap olacaktır.

Eski Aslı’nın kurduğu, yeni Aslı’nın gerçekleştirdiği hayaller var mı?

Şu an yaşadığım hayat eski Aslı’nın kurduğu, yeni Aslı’nın gerçekleştirdiği bir hayal. Hercai, köpeklerim, ailemle olan bağım, ilişkim.