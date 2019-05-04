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Aslan ve yay burcuna iş teklifi var

Aslan ve yay burcuna iş teklifi var

OLGU ILGIN

olguilgin@gmail.com

Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan) 

Ev alımı satımı gündeme gelebilir. Yeni iş bağlantıları olabilir. Kardeş ve akrabalarınızla konuşmalarınıza dikkat edin. Öfkeli çıkışlar olabilir.

Boğa Burcu  (20 Nisan-20 Mayıs) 

Kendi görünüşünüzü ve çevrenizi yenilemek isteyebilirsiniz. Parayla ilgili de yeni kararlarınız gündeme gelebilir. Platonik ve gizli aşklar gündeme gelebilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran) 

Bilinçaltınızda bazı düşünceler son zamanlarda değişmeye başladı. Bunu hissediyorsunuz. Ve bu anlamda yeni kararlar almaya da yatkınsınız. 

Yengeç Burcu  (22 Haziran-22 Temmuz) 

Sosyal çevrenizde bu hafta hareketlilik var. Gece davetleri eğlenceli mekanlar açılışlarda boy gösterebilir ve yeni çevreyle tanışabilirsiniz. 

Aslan Burcu  (23 Temmuz- 22 Ağustos) 

Kariyeriniz için yeni bir döneme giriyorsunuz. Yeni iş teklifleri olabilir. Var olan koşullarınızda daha çok para kazanmanız an meselesi olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül) 

Bazılarınız yaptığı çalışmalarla sosyal medya, reklam ve internet alanlarında öne çıkabilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. Bir davanızdan para kazanabilirsiniz.

Terazi Burcu  (23 Eylül-22 Ekim) 

Eşinizin bazı resmi kurumlarla ilgili konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Beklediğiniz paralar ödeniyor. İlişkilerinizde karşı tarafın bencilliği sizi yorabilir.

Akrep Burcu  (23 Ekim-21 Kasım) 

Evlenmek isteyebilirsiniz. Kalıcılık ve güven sizin için önemli olacaktır. Karşı taraftan beklediğiniz tek şey güven. Günlük gelişmeler ilişkinize yansıyabilir.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık) 

Yeni bir iş gündeme gelebilir. Eskisinden daha çok kazanacağınız bu iş günlük yaşamda da kalitenizi artıracağa benziyor. Yemeize dikkat eden, bu dönem kilo almaya meyillisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak) 

Aşk yaşamınız hakkında kararlar alacaksınız. Sadık ve güven kokan bir aşk kapıda. Sevgiliniz varsa ilişkinizi daha sağlam bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bebek isteyenler hamilelik sürprizi gelebilir.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat) 

Evinizde vereceğiniz davetlerde eğlenceli ortamlar yaratacaksınız. Bazılarınız evini satıp kendine yeni bir iş kurmak isteyebilir. Ya da emeklilik kazancıyla ev alabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)  

Yakın çevreniz kardeş ve akrabalarınızla ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. İletişim ve elektronik aletlerinizi ya da arabanızı yenilemek isteyebilirsiniz. 

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