Aslan ve yay burcuna iş teklifi var
OLGU ILGIN
olguilgin@gmail.com
Bu hafta gezegenler, sizin için neler söylüyor? Hangi burç aşkta aradığını buluyor, hangi burç kazancına kazanç katıyor? İşte haftalık burç raporunuz...
Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)
Ev alımı satımı gündeme gelebilir. Yeni iş bağlantıları olabilir. Kardeş ve akrabalarınızla konuşmalarınıza dikkat edin. Öfkeli çıkışlar olabilir.
Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)
Kendi görünüşünüzü ve çevrenizi yenilemek isteyebilirsiniz. Parayla ilgili de yeni kararlarınız gündeme gelebilir. Platonik ve gizli aşklar gündeme gelebilir.
İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)
Bilinçaltınızda bazı düşünceler son zamanlarda değişmeye başladı. Bunu hissediyorsunuz. Ve bu anlamda yeni kararlar almaya da yatkınsınız.
Yengeç Burcu (22 Haziran-22 Temmuz)
Sosyal çevrenizde bu hafta hareketlilik var. Gece davetleri eğlenceli mekanlar açılışlarda boy gösterebilir ve yeni çevreyle tanışabilirsiniz.
Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Kariyeriniz için yeni bir döneme giriyorsunuz. Yeni iş teklifleri olabilir. Var olan koşullarınızda daha çok para kazanmanız an meselesi olabilir.
Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)
Bazılarınız yaptığı çalışmalarla sosyal medya, reklam ve internet alanlarında öne çıkabilir. Seyahat planları yapabilirsiniz. Bir davanızdan para kazanabilirsiniz.
Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)
Eşinizin bazı resmi kurumlarla ilgili konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Beklediğiniz paralar ödeniyor. İlişkilerinizde karşı tarafın bencilliği sizi yorabilir.
Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)
Evlenmek isteyebilirsiniz. Kalıcılık ve güven sizin için önemli olacaktır. Karşı taraftan beklediğiniz tek şey güven. Günlük gelişmeler ilişkinize yansıyabilir.
Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)
Yeni bir iş gündeme gelebilir. Eskisinden daha çok kazanacağınız bu iş günlük yaşamda da kalitenizi artıracağa benziyor. Yemeize dikkat eden, bu dönem kilo almaya meyillisiniz.
Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)
Aşk yaşamınız hakkında kararlar alacaksınız. Sadık ve güven kokan bir aşk kapıda. Sevgiliniz varsa ilişkinizi daha sağlam bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bebek isteyenler hamilelik sürprizi gelebilir.
Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)
Evinizde vereceğiniz davetlerde eğlenceli ortamlar yaratacaksınız. Bazılarınız evini satıp kendine yeni bir iş kurmak isteyebilir. Ya da emeklilik kazancıyla ev alabilirsiniz.
Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)
Yakın çevreniz kardeş ve akrabalarınızla ilgili konularda yeni kararlar alabilirsiniz. İletişim ve elektronik aletlerinizi ya da arabanızı yenilemek isteyebilirsiniz.