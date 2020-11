Artcrowd İstanbul: Yeni nesil bir sanat galerisi

Artcrowdistanbul yaşadığı çağı yansıtan ve geleceğe dair fikirler sunan disiplinlerarası sanatçılara açık online bir sanat ve tasarım galerisi olarak kültür sanat hayatındaki yerini aldı. Şanel Şan Sevinç’in 10 yılı aşkın küratörlük sanat ve tasarım deneyimiyle kurulan Artcrowd İstanbul, sergiler, sanatçı & sanat danışmanlığı, tasarım yönetimi, etkinlik yönetimi, yayıncılık gibi konularda da hizmet veriyor. Peki nedir bu Artcrowd? Şanel Şan Sevinç Artcrowd’tan şöyle bahsediyor: “Artcrowdistanbul Online Galeri, sanatı kitlelere ulaştırma hedefiyle yola çıkmış, gerçek bir galeri kurgusunda ama sanal ortamda görüntülenebilen bir sanat galerisidir. Açılışını Türkiye güncel sanatının değerli ismi Kezban Arca Batıbeki’nin solo sergisi On The Road II ile yapan galerimiz kullanıcı dostu altyapısı ile, gerçek bir sergi salonundaymışçasına sergiyi gezebilmekte, eserleri inceleyebilmektesiniz. Sergi açılış günlerimizden iki gün önce koleksiyonerlere özel VIP açılış etkinliği de düzenlemekteyiz. Farklı online galerilerin aksine, kullanım kolaylığı, minimal yapısı ile Artcrowdistanbul her sergiye özel olarak tasarlanan mimarisi ile de merak uyandırmaktadır. Ne demek istiyorum, misal Kezban Hanım’ın sergisi Yolda ismini taşıyordu ve yolda olmaya özlemi içeriyordu, bu sebeple tasarımcı ekibimiz tüm duvarları iki şeritli bir yol kurgusuna çevirdi. Ayrıca uzun zamandır birlikte olduğumuz işinin profesyoneli bir danışma kurulumuz var.”

PANDEMİDEN ÇOK ÖNCE TEMELLERİ ATILDI

Peki online bir sanat galerisi kurma fikri nasıl doğdu? Sevinç bu sorumu şöyle yanıtlıyor: “Artcrowdistanbul mekâna, bölgeye, ülkeye bağlı kalmadan, sınırsız bir şekilde sanatın sadece merkezde İstanbul’da değil, tüm ülkede periferi için de ulaşılabilir hale getiren demokratik bir ortam sunmak amacıyla 2018 tarihinde temelleri atılmış bir galeri. Yani, yaşadığımız pandemi sürecinden çok önce… Tabi bu süreçte online-çevrimiçi kanallara olan ilgiyi de arkamıza aldık ama planlarımız içinde pandemi yoktu. Ayrıca kişisel olarak da benimsediğim Türk sanatını dünyaya duyurmak hedefine hizmet etmek üzere sınırları aşan bir mecra yaratmak fikri de ateşleyici güçlerdendir. Galerimiz yabancı ortak destekleri ile de yakın zamanda yurtdışında projeler düzenleyecektir. Online galerimize paralel olarak artcrowdistanbulTV’yi de kurduk yakında hem ınstagram hem de youtube kanallarımızda sanatçılarımızla röportajlar ve sergilerin arkaplanına yer vereceğiz.”

SANAT ADINA BİR DEĞER YARATACAK

“Sanatın online platforma taşınması, sanat eseri ile izleyicinin baş başa kalıp onun aurasını hissetmesi deneyimini ortadan kaldırdığı için hiçbir zaman gerçekten bir galeride olma ve tüm duyularınızla eserleri hissetme şansı sunamayacaktır.” diyen sevinç sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ancak birbiri ardına açılan ve kapanan, izlemeye yetişemediğimiz sergileri, hiç sergi gezme şansı olmayan kişiler ya da yoğun tempoda çalışan ama sanata ulaşmak isteyen meraklıları düşünürsek online platformlar sanat adına artı bir değer yaratacaktır. Hele ki içinde bulunduğumuz şu pandemi günlerinde sanat bize nefes aldırmaya bu sayede devam edecektir. “

HEM YURTİÇİNDEN HEM DE YURTDIŞINDAN TALEPLER ÇOK

Sevinç galerinin ziyaret edilme oranını ise şöyle açıklıyor: “Açılış tarihimiz olan 16 Eylül’den bu yana 10 bin kişiye yakın izlenme oranımız var. Galerimiz yüzde 75 Türkiye’den yüzde 25 yurtdışından izlenmekte. Yine izleyicilerimizin büyük bölümü sergiyi cep telefonlarını kullanarak gezmekte.” Sevinç Artcrowd’un hangi sergilere ev sahipliği yaptığını/yapacağını da söylüyor: “Galerimizde yılın ilk yarısında usta sanatçıların solo sergileri, ikinci yarısında karma sergiler ve genç yetenekler sergileri düzenlenecektir. Yılda 6 sergi yapmayı hedefliyoruz. Türkiye güncel sanatının özel isimlerini sergilerimizde göreceksiniz.” Sevinç hem yurtiçi hem yurtdışından talepler olduğunu söylüyor bu mekânda eserlerini sergilemek isteyenler için: “Bu da bizi mutlu ediyor. Yabancı partnerlerimizle birlikte, farklı açılımlarla ve işbirlikleri ile kendi sanatçılarımızı yabancı platformlarda da temsil etmeye devam edeceğiz.”