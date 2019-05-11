Armutlu ballı tart

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Tereyağı ve labne peyniri unun içine ekleyin ve pürüzsüz bir hal alana kadar çırpıcıyla karıştırın. Avucunuzda sıktığınızda bir top şeklini alabiliyor olması lazım. Yuvarlak bir tepsinin içine hamuru yayın, plastik bir torbayla üstünü kapatın ve en az 1 saat buzdolabında soğutun.

Dilimlenmiş armutları portakal suyunun içine koyun. Mikserde bal, tarçın, hindistan cevizi, kakule, ve mısır nişastasını çırpın. Bal-baharat karışımını armutların üstüne dökün ve bir kenara koyun.

Fırınınızı önceden 190 dereceye ısıtın. Hamurunuzu tart kalıbınızın veya cam kasenin içine alın. (hafifçe yağlanmış olması çıkartırken avantaj sağlayacaktır) Eğer cam kase kullanacaksanız kenarlarını kıvırarak tart şekli verebilirsiniz. Üstüne hazırladığınız meyveleri düzgünce yerleştirerek süsleyin.

Yaklaşık 30 dakika kadar önceden ısıtılmış fırında tartı pişirin. Tartı fırından çıkardıktan sonra üzerini bal ve tarçınla süsleyin.

Çam balı: Ülkemizde Ege bölgesinden ağırlık olarak bulunan bu ağaçlardan Muğla ili bunun başını çeker. Buralarda bulunan sarıçamlardan elde edilen çam balı floraya göre bal çeşitlerine girmektedir. Belli dönemlerde çam ağaçlarını salgıladıkları bu salgıyla arılar bal yapmaktadır. Çam balı arıların çiçek poleninden değil, Akdeniz ve Ege iklimine mahsus bazı çam ağacı türlerinin gövdesinde yaşayan bir aracı böceğin salgısını kullanarak ürettiği, müstesna bir baldır. Dünyada sadece Türkiye ve Yunanistan’da bulunur.

Malzemeler:

- 1 / 2 su bardağı tereyağı, katı halde

- 1 / 2 su bardağı labne peynir

- 1,5 su bardağı un n 3 armut, soyulmuş ve dilimlenmiş

- 1 / 4 bardak portakal suyu n 1 / 2 su bardağı çam balı

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- 1 / 4 çay kaşığı hindistan cevizi

- 1 / 4 çay kaşığı kakule

- 1,5 çorba kaşığı mısır nişastası